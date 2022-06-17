Михельсон заявил о сохранении поставок российского СПГ в Финляндию

По его словам, страна отказалась от трубопроводного газа, но продолжает покупать сжиженный природный газ с завода компании «Криогаз-Высоцк». «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – отметил Михельсон (цитата по «Коммерсанту»).