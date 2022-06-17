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Экономика

Михельсон заявил о сохранении поставок российского СПГ в Финляндию

Ведомости

Финляндия продолжает покупать российский газ, заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон на брифинге в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, страна отказалась от трубопроводного газа, но продолжает покупать сжиженный природный газ с завода компании «Криогаз-Высоцк». «Финляндия сказала, что мы не будем покупать из трубы, а СПГ будем покупать. Официально сказала. Загрузка выше проектной мощности, потому что продаем все, что есть», – отметил Михельсон (цитата по «Коммерсанту»).

«Криогаз-Высоцк» расположен в порту Высоцк Ленинградской области. Мощность проекта составляет 660 000 т в год. По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, Финляндия является второй после Литвы по значимости страной, закупающей газ на предприятии.

С 1 апреля в России действует правило для недружественных стран, которое обязывает их оплачивать поставки российского газа в рублях. Для этого им необходимо открыть рублевый и валютный счет в Газпромбанке, оплату можно перечислить в валюте контракта, затем банк конвертирует средства и передает оплату «Газпрому» уже в рублях. Финляндия ранее отказалась от исполнения данного требования, следовательно, «Газпром» прекратил поставки трубопроводного газа в эту страну.

20 мая сообщалось, что Финляндия взяла в аренду у компании Excelerate Energy из США плавучий СПГ-терминал, чтобы отказаться от поставок газа из России. 

17 июня в стране ввели запрет на ввоз из России физическими лицами нефтепродуктов – запрет распространяется на ввоз топлива в любых емкостях, кроме непосредственно бензобака автомобиля.

Ранее по теме: Финляндия арендовала у США плавучий СПГ-терминал для отказа от поставок из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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