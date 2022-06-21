Сбербанк и ВТБ приостановили переводы валюты между российскими банками
По данным издания, Сбербанк убрал из приложения валютные переводы в российские банки, остались только переводы в рублях. «По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», – цитирует агентство сотрудника колл-центра банка.
ВТБ также приостановил как отправку валюты, так и ее получение. В банке отметили, что уже ищут альтернативные каналы осуществления переводов.
Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е. (позже сумма была увеличена до 10 000 у. е.), в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключала возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые. Помимо этого «Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов в размере $20 000. Комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах — в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.