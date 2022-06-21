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Экономика

Сбербанк и ВТБ приостановили переводы валюты между российскими банками

Ведомости

В Сбербанке и ВТБ приостановлена возможность переводов валюты между российскими банками, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на колл-центры кредитных организаций.

По данным издания, Сбербанк убрал из приложения валютные переводы в российские банки, остались только переводы в рублях. «По валютным переводам между банками, даже по России, они могут быть ограничены в связи с текущей ситуацией. Банк не может гарантировать то, что валютный перевод в другой банк у вас пройдет. Только если конвертировать деньги в рубли и уже в рублях их переводить», – цитирует агентство сотрудника колл-центра банка.

ВТБ также приостановил как отправку валюты, так и ее получение. В банке отметили, что уже ищут альтернативные каналы осуществления переводов.

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е. (позже сумма была увеличена до 10 000 у. е.), в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключала возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые. Помимо этого «Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов в размере $20 000. Комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах — в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.

После начала спецоперации России на Украине ВТБ и Сбербанк попали под санкции западных стран. В начале марта Евросоюз отключил ВТБ и еще 6 российских банков от системы SWIFT, позже от нее были отключены еще несколько кредитных организаций, включая Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных