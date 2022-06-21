Сбербанк и ВТБ приостановили переводы валюты между российскими банками

Ранее Райффайзенбанк, «Тинькофф банк» и Росбанк сообщили о введении комиссий за обслуживание валютных счетов россиян. Размер комиссии Райффайзенбанка составит 0,2% от суммы выше 5000 у. е., в «Тинькофф» — 1% от суммы более 1000 у. е. (позже сумма была увеличена до 10 000 у. е.), в Росбанке — 0,5% от суммы более 3000 у. е., а для премиум-клиентов — от 25 000 у. е. При этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина исключала возможность принудительного перевода валютных счетов в рублевые. Помимо этого «Тинькофф» установил минимальную сумму SWIFT-переводов в размере $20 000. Комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах — в размере 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода.