Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 16,42%

По данным на 10 июня, инфляция в годовом выражении составляла 16,69%. За неделю с 11 по 17 июня потребительские цены снизились на 0,12% после снижения на 0,14% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на продовольственные товары за неделю снизились на 0,25%, наибольшее влияние на них оказало удешевление на 2,46% плодоовощной продукции.