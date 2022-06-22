Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 16,42%
Годовая инфляция в период с 11 по 17 июня 2022 г. замедлилась на 0,27% до 16,42%, сообщили в Минэкономразвития.
По данным на 10 июня, инфляция в годовом выражении составляла 16,69%. За неделю с 11 по 17 июня потребительские цены снизились на 0,12% после снижения на 0,14% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на продовольственные товары за неделю снизились на 0,25%, наибольшее влияние на них оказало удешевление на 2,46% плодоовощной продукции.
На другое продовольствие сохранился умеренный рост цен – на 0,07% за неделю. На отдельные виды продуктов – мясопродукты, молоко и молочную продукцию, яйца, сахар и подсолнечное масло – цены продолжают снижаться.
В сегменте непродовольственных товаров цены сохраняют околонулевой рост в размере 0,01%. На это повлияло снижение цен на 0,21% на электро- и бытовые товары, на 1,1% – на строительные материалы, 0,21% – на медикаменты. Небольшое снижение также показали цены на легковые автомобили (0,02%) и бензин (0,03%).