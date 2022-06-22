Газета
Экономика

Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 16,42%

Ведомости

Годовая инфляция в период с 11 по 17 июня 2022 г. замедлилась на 0,27% до 16,42%, сообщили в Минэкономразвития.

По данным на 10 июня, инфляция в годовом выражении составляла 16,69%. За неделю с 11 по 17 июня потребительские цены снизились на 0,12% после снижения на 0,14% неделей ранее. По данным Минэкономразвития, цены на продовольственные товары за неделю снизились на 0,25%, наибольшее влияние на них оказало удешевление на 2,46% плодоовощной продукции.

На другое продовольствие сохранился умеренный рост цен – на 0,07% за неделю. На отдельные виды продуктов – мясопродукты, молоко и молочную продукцию, яйца, сахар и подсолнечное масло – цены продолжают снижаться.

В сегменте непродовольственных товаров цены сохраняют околонулевой рост в размере 0,01%. На это повлияло снижение цен на 0,21% на электро- и бытовые товары, на 1,1% – на строительные материалы, 0,21% – на медикаменты. Небольшое снижение также показали цены на легковые автомобили (0,02%) и бензин (0,03%).

Ранее по теме: Решетников заявил о «сползании» России в дефляционную спираль

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных