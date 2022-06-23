GSK инвестирует $1,2 млрд в разработку препаратов против инфекционных болезней
Британская фармацевтическая компания GSK инвестирует $1,2 млрд в разработку более чем 30 лекарств и вакцин от малярии, туберкулеза, ВИЧ, забытых тропических болезней, а также усилия по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.
GSK сообщила о создании специального подразделения, специализирующегося на профилактике и лечении инфекционных заболеваний. Основным критерием эффективности его работы будут медицинские, а не финансовые аспекты. Это объясняется тем, что инфекционные болезни поражают главным образом страны третьего мира, коммерческая деятельность в которых редко приносит прибыль, пишет Bloomberg.
Приоритетными направлениями GSK станут создание вакцин против определенных инфекций, организация поставок первой в мире вакцины против малярии, а также исследование кандидатной вакцины против туберкулеза. Среди существующих проблем была выделена устойчивость к противомикробным препаратам. Глава нового подразделения Томас Брейер подчеркнул, что вакцины для профилактики инфекционных заболеваний «могут значительно сократить использование антибиотиков» и победить резистентность к препаратам.
GSK также займется производством адъюванта – веществ, усиливающих иммунный ответ на вакцины. В частности, они были включены в вакцину против малярии, разработанную компанией, которая получила рекомендацию от Всемирной организации здравоохранения в прошлом году.
23 июня швейцарская Novartis AG также заявила об инвестиции $250 млн в борьбу с забытыми болезнями и малярией. В свою очередь американский производитель вакцин от COVID-19 Moderna планирует провести испытания вакцин против 15 вирусов и других патогенов на людях к 2025 году.