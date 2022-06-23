GSK инвестирует $1,2 млрд в разработку препаратов против инфекционных болезней

Британская фармацевтическая компания GSK инвестирует $1,2 млрд в разработку более чем 30 лекарств и вакцин от малярии, туберкулеза, ВИЧ, забытых тропических болезней, а также усилия по борьбе с устойчивостью к антибиотикам. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.