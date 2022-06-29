В РСПП оценили дисконт при продаже уходящего из России иностранного бизнеса

С начала спецоперации на Украине более 1000 иностранных компаний объявили о прекращении своей деятельности в России, подсчитали в Йельской школе менеджмента, который провел опрос среди около 1200 фирм. Накануне об уходе из России сообщили производитель бытовой техники Indesit — компания Whirlpool, а также производитель лифтов и эскалаторов Kone, производитель шин Michelin и финская компания — производитель лесозаготовительной техники Ponsse.