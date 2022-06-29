Газета
Экономика

В РСПП оценили дисконт при продаже уходящего из России иностранного бизнеса

Ведомости

Уходящие из России иностранные компании могут продавать свой бизнес по дисконту, который составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на съезде организации, пишет «РИА Новости».

«Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует», — заявил Шохин.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее сообщил, что продажа компанией бизнеса и вывод денег рассматриваются с опором на два критерия: не менее чем 50%-ный дисконт и согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем.

«Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива», – добавил глава Минфина, пояснив, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости.

С начала спецоперации на Украине более 1000 иностранных компаний объявили о прекращении своей деятельности в России, подсчитали в Йельской школе менеджмента, который провел опрос среди около 1200 фирм. Накануне об уходе из России сообщили производитель бытовой техники Indesit — компания Whirlpool, а также производитель лифтов и эскалаторов Kone, производитель шин Michelin и финская компания — производитель лесозаготовительной техники Ponsse.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных