В РСПП оценили дисконт при продаже уходящего из России иностранного бизнеса
Уходящие из России иностранные компании могут продавать свой бизнес по дисконту, который составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на съезде организации, пишет «РИА Новости».
«Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует», — заявил Шохин.
Министр финансов России Антон Силуанов ранее сообщил, что продажа компанией бизнеса и вывод денег рассматриваются с опором на два критерия: не менее чем 50%-ный дисконт и согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем.
«Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива», – добавил глава Минфина, пояснив, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости.
С начала спецоперации на Украине более 1000 иностранных компаний объявили о прекращении своей деятельности в России, подсчитали в Йельской школе менеджмента, который провел опрос среди около 1200 фирм. Накануне об уходе из России сообщили производитель бытовой техники Indesit — компания Whirlpool, а также производитель лифтов и эскалаторов Kone, производитель шин Michelin и финская компания — производитель лесозаготовительной техники Ponsse.