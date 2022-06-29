Зампред ЦБ назвал оценочными мнениями заявления рейтинговых агентств о дефолте

«Важный момент, симптоматичный, что объявления о дефолте нет – это лишь оценки отдельных аналитических агентств, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что, в конце концов, такого рода заключения не последует», – сказал Чистюхин. По его словам, страны Запада приложили руку к уничтожению каналов исполнения Россией обязательств, и есть риски, что любые действия российских властей в этом вопросе «могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорам об условиях». Чистюхин отметил, что новые правила исполнения обязательств установлены не как «волеизъявление отдельных лиц», а как «публично-правовой установленный порядок», и они будут превалировать над установленными в договоре. Иностранные структуры действуют таким же образом, например, замораживая российские активы, добавил первый зампред ЦБ.