Газета
Экономика

Зампред ЦБ назвал оценочными мнениями заявления рейтинговых агентств о дефолте

Ведомости

Объявления о факте дефолта России по внешнему долгу нет, есть только оценочные мнения рейтинговых агентств об исполнении страной обязательств по суверенным облигациям, заявил в кулуарах Петербургского международного юридического форума первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Об этом пишет «Интерфакс».  

«Важный момент, симптоматичный, что объявления о дефолте нет – это лишь оценки отдельных аналитических агентств, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что, в конце концов, такого рода заключения не последует», – сказал Чистюхин. По его словам, страны Запада приложили руку к уничтожению каналов исполнения Россией обязательств, и есть риски, что любые действия российских властей в этом вопросе «могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорам об условиях». Чистюхин отметил, что новые правила исполнения обязательств установлены не как «волеизъявление отдельных лиц», а как «публично-правовой установленный порядок», и они будут превалировать над установленными в договоре. Иностранные структуры действуют таким же образом, например, замораживая российские активы, добавил первый зампред ЦБ.

«Они говорят, что мы не можем исполнить наши частно-правовые обязательства, потому что установлен публично-правовой запрет. Сейчас Россия сделала то же самое. При этом в отличие от иностранной стороны мы пытаемся всеми возможными способами свои обязательства исполнить так, как это допускается в текущих условиях», – сказал он.

Ранее минфин США не продлил лицензию, с помощью которой Минфин России мог обслуживать суверенный долг страны. После этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому министерство будет исполнять обязательства России по евробондам в рублях. Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.

После подписания указа Минфин сообщал о двух выплатах по госдолгу по новой схеме: 23 июня был выплачен купон по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб., а 24 июня – купон по бумагам со сроком погашения в 2028 г. на сумму 8,5 млрд руб.

26 июня Bloomberg сообщил, что в России 27 июня произойдет «дефолт» по суверенному долгу – 26 июня заканчивается льготный период по выплате $100 млн по еврооблигациям. В Минфине России сообщили, что министерство полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро, но средства не были доведены до инвесторов вовремя международными расчетно-клиринговыми системами. В Минфине подчеркнули, что не могут контролировать действия иностранных финансовых посредников. Позже международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Россия допустила дефолт.

Ранее по теме: Песков прокомментировал заявление Moody’s о дефолте России по евробондам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных