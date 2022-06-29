Зампред ЦБ назвал оценочными мнениями заявления рейтинговых агентств о дефолте
Объявления о факте дефолта России по внешнему долгу нет, есть только оценочные мнения рейтинговых агентств об исполнении страной обязательств по суверенным облигациям, заявил в кулуарах Петербургского международного юридического форума первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Об этом пишет «Интерфакс».
«Важный момент, симптоматичный, что объявления о дефолте нет – это лишь оценки отдельных аналитических агентств, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что, в конце концов, такого рода заключения не последует», – сказал Чистюхин. По его словам, страны Запада приложили руку к уничтожению каналов исполнения Россией обязательств, и есть риски, что любые действия российских властей в этом вопросе «могут быть признаны как несоответствующие изначальным договорам об условиях». Чистюхин отметил, что новые правила исполнения обязательств установлены не как «волеизъявление отдельных лиц», а как «публично-правовой установленный порядок», и они будут превалировать над установленными в договоре. Иностранные структуры действуют таким же образом, например, замораживая российские активы, добавил первый зампред ЦБ.
«Они говорят, что мы не можем исполнить наши частно-правовые обязательства, потому что установлен публично-правовой запрет. Сейчас Россия сделала то же самое. При этом в отличие от иностранной стороны мы пытаемся всеми возможными способами свои обязательства исполнить так, как это допускается в текущих условиях», – сказал он.
Ранее минфин США не продлил лицензию, с помощью которой Минфин России мог обслуживать суверенный долг страны. После этого президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому министерство будет исполнять обязательства России по евробондам в рублях. Для получения выплат иностранным держателям нужно будет предоставить в правительство документы о владельце бумаг, а также дать письменный отказ от претензий к эмитенту по выплате.
После подписания указа Минфин сообщал о двух выплатах по госдолгу по новой схеме: 23 июня был выплачен купон по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 гг. на сумму 12,51 млрд руб., а 24 июня – купон по бумагам со сроком погашения в 2028 г. на сумму 8,5 млрд руб.
26 июня Bloomberg сообщил, что в России 27 июня произойдет «дефолт» по суверенному долгу – 26 июня заканчивается льготный период по выплате $100 млн по еврооблигациям. В Минфине России сообщили, что министерство полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро, но средства не были доведены до инвесторов вовремя международными расчетно-клиринговыми системами. В Минфине подчеркнули, что не могут контролировать действия иностранных финансовых посредников. Позже международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Россия допустила дефолт.