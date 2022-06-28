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Финансы

Песков прокомментировал заявление Moody’s о дефолте России по евробондам

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Moody’s отказалось присваивать рейтинги российским компаниям, поэтому оно должно пояснить, является ли его заявление о дефолте России по еврооблигациям возобновлением рейтингования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается Moody’s, то Moody’s совсем недавно отказались вообще как-то считать нашу страну. Если мы правильно понимаем, то они же отказались от рейтингования нашей страны. Поэтому означает ли это, что Moody’s возобновило процесс рейтингования? Агентство нам, наверно, должно пояснить», — отметил Песков.

На вопрос, будет ли Россия подавать иски к западным финансовым институтам за блокировку платежей по евробондам, Песков ответил, что этот вопрос должны проанализировать юристы и финансовые ведомства России.

Ранее Moody’s объявило, что Россия допустила дефолт по гособлигациям на $100 млн. Bloomberg сообщал, что вечером 26 июня заканчивается льготный период по выплате по евробондам России.

Затем в пресс-службе Минфина России заявили, что министерство полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по гособлигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро. Национальный расчетный депозитарий вовремя перевел средства для выплаты международной расчетно-клиринговой системе «Евроклир», однако она не перечислила деньги инвесторам. В Минфине подчеркнули, что не могут контролировать действия иностранных финансовых посредников, поэтому инвесторам нужно обращаться к этим посредникам.

Ранее по теме: России навязали дефолт

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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