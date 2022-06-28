Песков прокомментировал заявление Moody’s о дефолте России по евробондам

Затем в пресс-службе Минфина России заявили, что министерство полностью исполнило обязательства по выплате купонного дохода по гособлигациям с погашением в 2026 и 2036 гг. на сумму 26,5 млн евро. Национальный расчетный депозитарий вовремя перевел средства для выплаты международной расчетно-клиринговой системе «Евроклир», однако она не перечислила деньги инвесторам. В Минфине подчеркнули, что не могут контролировать действия иностранных финансовых посредников, поэтому инвесторам нужно обращаться к этим посредникам.