Газета
Технологии

«Газпромбанк» получил аккредитацию IT-компании

Ведомости

Минцифры России выдало «Газпромбанку» аккредитацию как IT-компании, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Компании, которые прошли аккредитацию, смогут рассчитывать на поддержку государства в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

«С точки зрения компетенций и бизнес-продуктов, банки уже давно нельзя рассматривать как исключительно кредитные организации, в значительной степени они являются IT-компаниями», – считает заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс. По его словам, в Газпромбанке работают «тысячи IT-специалистов самых разных категорий» и возможность предоставления им льгот позволит улучшить позиции банка в условиях конкуренции и удержать сотрудников, которые обеспечивают работу критической информационной инфраструктуры.

4 июля «Интерфакс» сообщал, что статус IT-компании также получил «Альфа-банк» и несколько его дочерних структур – «Альфастрахование», «Альфа диджитал» и «Альфа капитал технологии». Ранее аккредитацию получили «Сбербанк» и «Тинькофф банк».

В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает IT-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых.

Сотрудникам IT-компаний будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин. Указ о мерах поддержки IT-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных