«Газпромбанк» получил аккредитацию IT-компании
Минцифры России выдало «Газпромбанку» аккредитацию как IT-компании, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Компании, которые прошли аккредитацию, смогут рассчитывать на поддержку государства в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».
«С точки зрения компетенций и бизнес-продуктов, банки уже давно нельзя рассматривать как исключительно кредитные организации, в значительной степени они являются IT-компаниями», – считает заместитель председателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс. По его словам, в Газпромбанке работают «тысячи IT-специалистов самых разных категорий» и возможность предоставления им льгот позволит улучшить позиции банка в условиях конкуренции и удержать сотрудников, которые обеспечивают работу критической информационной инфраструктуры.
4 июля «Интерфакс» сообщал, что статус IT-компании также получил «Альфа-банк» и несколько его дочерних структур – «Альфастрахование», «Альфа диджитал» и «Альфа капитал технологии». Ранее аккредитацию получили «Сбербанк» и «Тинькофф банк».
В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство на три года освобождает IT-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Организациям предоставят возможность оформить кредиты «на продолжение работы» и на новые проекты по ставке не выше 3% годовых.
Сотрудникам IT-компаний будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин. Указ о мерах поддержки IT-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.