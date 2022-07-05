«Газпромбанк» получил аккредитацию IT-компании

Сотрудникам IT-компаний будут предоставлять льготную ипотеку. Кроме того, такие специалисты до достижения 27 лет получат отсрочку от призыва в армию на все время работы. Наконец, правительство расширит программу предоставления грантов на создание отечественных решений, добавил Мишустин. Указ о мерах поддержки IT-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне санкционного давления президент России Владимир Путин подписал 2 марта.