Сбербанк решил проблему дефицита чипов их «реимплантацией» в новые карты

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт до конца 2022 г. Основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, большинство которых раньше закупали за границей. Как пояснила Маклашина, сейчас банки испытывают сложности как с логистикой, так и повышенную нагрузку – из-за ухода Visa и Mastercard вырос спрос на отечественные карты «Мир». По данным «Коммерсанта», в марте цены на болванки карт «Мир» превышали 9 евро, к июню их стоимость сократилась до 7 евро. До пандемии карты стоили для банков по 0,4 евро за штуку.