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Экономика

Сбербанк решил проблему дефицита чипов их «реимплантацией» в новые карты

Ведомости

Сбербанк реимплантирует чипы из старых неактивированных карт в новые, заявила исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса банка Ольга Маклашина на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity, сообщает «Прайм».

Она отметила, что сейчас в России наблюдается дефицит чипов, несмотря на то что их производители с российского рынка не уходили. По словам Маклашиной, также выросла и цена.

«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты», – рассказала исполнительный директор.

Маклашина отметила, что в процессе реимплантации участвуют только те карты, которые не были активированы, – клиенты их не забрали. Перед процедурой все данные с чипа удаляются. Всего в месяц накапливается около 375 000 неактивированных карт, реимплантация позволит Сбербанку сэкономить 1 млрд руб. в текущем году, уточняет издание.

В марте «Коммерсантъ» сообщал, что российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт до конца 2022 г. Основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, большинство которых раньше закупали за границей. Как пояснила Маклашина, сейчас банки испытывают сложности как с логистикой, так и повышенную нагрузку – из-за ухода Visa и Mastercard вырос спрос на отечественные карты «Мир». По данным «Коммерсанта», в марте цены на болванки карт «Мир» превышали 9 евро, к июню их стоимость сократилась до 7 евро. До пандемии карты стоили для банков по 0,4 евро за штуку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных