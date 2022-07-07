Сбербанк решил проблему дефицита чипов их «реимплантацией» в новые карты
Она отметила, что сейчас в России наблюдается дефицит чипов, несмотря на то что их производители с российского рынка не уходили. По словам Маклашиной, также выросла и цена.
«Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карточек и вставлять их в новые карты», – рассказала исполнительный директор.
Маклашина отметила, что в процессе реимплантации участвуют только те карты, которые не были активированы, – клиенты их не забрали. Перед процедурой все данные с чипа удаляются. Всего в месяц накапливается около 375 000 неактивированных карт, реимплантация позволит Сбербанку сэкономить 1 млрд руб. в текущем году, уточняет издание.
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что российские банки на совещании в Минпромторге заявили о потребности в 115-120 млн платежных карт до конца 2022 г. Основная проблема с обеспечением клиентов картами заключается в дефиците чипов, большинство которых раньше закупали за границей. Как пояснила Маклашина, сейчас банки испытывают сложности как с логистикой, так и повышенную нагрузку – из-за ухода Visa и Mastercard вырос спрос на отечественные карты «Мир». По данным «Коммерсанта», в марте цены на болванки карт «Мир» превышали 9 евро, к июню их стоимость сократилась до 7 евро. До пандемии карты стоили для банков по 0,4 евро за штуку.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.