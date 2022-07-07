Стоимость газа в Европе превысила $1950 за 1000 кубометров
Стоимость газа в Европе превысила отметку в $1 950 за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Такая цена установилась впервые с 9 марта, с начала торгов котировки выросли на 8%.
Рост цены на газ связан со множеством факторов, отмечает ТАСС. Так, крупная американская компания Freeport LNG в скором времени планирует частично вновь запустить газовый терминал, который взорвался и загорелся в июне. Мощность предприятий компании оценивается примерно в $15 млн тонн СПГ в год, что составляет 16% от общего экспорта газа из США.
Также цена на газ растет из-за снижения поставок из России. «Газпром» вынужден был сократить работу «Северного потока 1» в связи с тем, что компании не хватает деталей для ремонта газопровода, а получить их компания не может из-за введенных санкций. В скором времени, с 11 июля по 21 июля, компания вовсе перестанет прокачивать газ по газопроводу для ежегодного планового ремонта.
Помимо этого, в Норвегии — одной из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз — прошла продолжительная забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли, что также сказалось на ценах на газ.
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