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Стоимость газа в Европе превысила $1950 за 1000 кубометров

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Стоимость газа в Европе превысила отметку в $1 950 за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Такая цена установилась впервые с 9 марта, с начала торгов котировки выросли на 8%. 

Рост цены на газ связан со множеством факторов, отмечает ТАСС. Так, крупная американская компания Freeport LNG в скором времени планирует частично вновь запустить газовый терминал, который взорвался и загорелся в июне. Мощность предприятий компании оценивается примерно в $15 млн тонн СПГ в год, что составляет 16% от общего экспорта газа из США.

Также цена на газ растет из-за снижения поставок из России. «Газпром» вынужден был сократить работу «Северного потока 1» в связи с тем, что компании не хватает деталей для ремонта газопровода, а получить их компания не может из-за введенных санкций. В скором времени, с 11 июля по 21 июля, компания вовсе перестанет прокачивать газ по газопроводу для ежегодного планового ремонта.

Помимо этого, в Норвегии — одной из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз — прошла продолжительная забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли, что также сказалось на ценах на газ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных