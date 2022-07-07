Стоимость газа в Европе превысила $1950 за 1000 кубометров

Также цена на газ растет из-за снижения поставок из России. «Газпром» вынужден был сократить работу «Северного потока 1» в связи с тем, что компании не хватает деталей для ремонта газопровода, а получить их компания не может из-за введенных санкций. В скором времени, с 11 июля по 21 июля, компания вовсе перестанет прокачивать газ по газопроводу для ежегодного планового ремонта.