Газета
Экономика

Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго

Ведомости

Российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в новом санкционном пакете ЕС, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. 

По словам главы государства, отечественные производители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, но из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов мировые рынки по-прежнему лихорадит. Глава государства указал на то, что Запад пытается заставить другие страны нарастить объем энергодобычи, но этот рынок стабилен и не терпит суеты.

«В последние дни цены снизились на $20-30. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе», — отметил он, подчеркнув, что допущенные западными странами ошибки «нельзя исправить за два дня» (цитата по «РИА Новости).

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю. Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей – это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил затем вице-премьер России Александр Новак.

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что энергоносители могут подорожать, если Москва нанесет «ответный удар» после введения механизма ограничения цены на российскую нефть. В случае, если РФ решит сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, цены на нее достигнут «стратосферических» $380 за баррель.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных