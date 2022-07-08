Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго

Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю. Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей – это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил затем вице-премьер России Александр Новак.