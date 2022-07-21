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Экономика

ЕЦБ повысил ставку на 50 б. п. впервые с 2011 года

Ведомости

Европейский центральный банк повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5%, сообщил регулятор. Повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 г.

Совет управляющих принял решение повысить сразу три базовые ставки на 0,5 п. п. В результате процентные ставки по основным операциям рефинансирования, по маржинальным кредитам и по депозитам будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0% соответственно с 27 июля 2022 г., отмечается на сайте ЕЦБ.

Такое решение основано на инфляционных рисках. Уточняется, что мера принята с целью вернуть инфляцию к целевым 2%. По данным Евростата, инфляция в еврозоне по итогам июня разогналась до рекордных 8,6% с 8,1% в мае.

Регулятор добавил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».

ЕЦБ также представил новый антикризисный механизм, призванный ограничить фрагментацию в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны. По словам президента ЕЦБ Кристины Лагард, механизм позволит регулятору повышать процентные ставки «сколько потребуется» и поможет стабилизировать инфляцию. ЕЦБ намерен защитить более слабые экономики еврозоны (Испания, Греция, Италия) от роста стоимости заимствований, сигнализируя инвесторам, что банк будет поддерживать правительства стран, испытывающих трудности.

Ожидается, что Федеральная резервная система США на заседании федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 26–27 июля поднимет ставку на 0,75 б. п. до 2,5%, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики.

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Ранее по теме: ФРС повысит ставку на 75 б. п.
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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