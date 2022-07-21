ЕЦБ повысил ставку на 50 б. п. впервые с 2011 года
Европейский центральный банк повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 0,5%, сообщил регулятор. Повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 г.
Совет управляющих принял решение повысить сразу три базовые ставки на 0,5 п. п. В результате процентные ставки по основным операциям рефинансирования, по маржинальным кредитам и по депозитам будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0% соответственно с 27 июля 2022 г., отмечается на сайте ЕЦБ.
Такое решение основано на инфляционных рисках. Уточняется, что мера принята с целью вернуть инфляцию к целевым 2%. По данным Евростата, инфляция в еврозоне по итогам июня разогналась до рекордных 8,6% с 8,1% в мае.
Регулятор добавил, что на ближайших заседаниях совета управляющих «будет уместна дальнейшая нормализация процентных ставок».
ЕЦБ также представил новый антикризисный механизм, призванный ограничить фрагментацию в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны. По словам президента ЕЦБ Кристины Лагард, механизм позволит регулятору повышать процентные ставки «сколько потребуется» и поможет стабилизировать инфляцию. ЕЦБ намерен защитить более слабые экономики еврозоны (Испания, Греция, Италия) от роста стоимости заимствований, сигнализируя инвесторам, что банк будет поддерживать правительства стран, испытывающих трудности.
Ожидается, что Федеральная резервная система США на заседании федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 26–27 июля поднимет ставку на 0,75 б. п. до 2,5%, считают все опрошенные «Ведомостями» аналитики.
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