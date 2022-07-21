ЕЦБ повысил ставку на 50 б. п. впервые с 2011 года

Совет управляющих принял решение повысить сразу три базовые ставки на 0,5 п. п. В результате процентные ставки по основным операциям рефинансирования, по маржинальным кредитам и по депозитам будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0% соответственно с 27 июля 2022 г., отмечается на сайте ЕЦБ.