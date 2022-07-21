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Глава Siemens спрогнозировал рост цен на энергоносители в Европе

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Европейские страны вынуждены будут жить в условиях дорожающих энергоносителей, пишет ТАСС со ссылкой на президента и главного исполнительного директора компании Siemens Energy AG Кристиана Бруха.

Он убежден, что страны Европы «сильно зависят от импорта энергоносителей во множестве сфер, применительно не только к выработке электроэнергии, но и к промышленности». 

Брух также отметил, что у США имеются «большие объемы предложения в сфере энергетики», что сильно отличает страну от всей Европы. В данный момент, считает глава Siemens, ситуация в мире складывается таким образом, что европейскую бизнес-модель необходимо «переизобрести» во всех имеющихся отраслях промышленности. 

24 июля Siemens Energy и Air Liquide объявили о планах по созданию совместного предприятия по производству промышленных водородных электролизеров. Siemens Energy будет владеть 74,9% акций, а Air Liquide — 25,1%. Штаб-квартира будет располагаться в Берлине. «Чтобы сделать зеленый водород конкурентоспособным, нам нужны серийно производимые, недорогие, масштабируемые электролизеры. Нам также нужны прочные партнерские отношения», — заявил тогда Брух. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных