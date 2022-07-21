Глава Siemens спрогнозировал рост цен на энергоносители в Европе
Он убежден, что страны Европы «сильно зависят от импорта энергоносителей во множестве сфер, применительно не только к выработке электроэнергии, но и к промышленности».
Брух также отметил, что у США имеются «большие объемы предложения в сфере энергетики», что сильно отличает страну от всей Европы. В данный момент, считает глава Siemens, ситуация в мире складывается таким образом, что европейскую бизнес-модель необходимо «переизобрести» во всех имеющихся отраслях промышленности.
24 июля Siemens Energy и Air Liquide объявили о планах по созданию совместного предприятия по производству промышленных водородных электролизеров. Siemens Energy будет владеть 74,9% акций, а Air Liquide — 25,1%. Штаб-квартира будет располагаться в Берлине. «Чтобы сделать зеленый водород конкурентоспособным, нам нужны серийно производимые, недорогие, масштабируемые электролизеры. Нам также нужны прочные партнерские отношения», — заявил тогда Брух.
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