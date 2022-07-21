Глава Siemens спрогнозировал рост цен на энергоносители в Европе

24 июля Siemens Energy и Air Liquide объявили о планах по созданию совместного предприятия по производству промышленных водородных электролизеров. Siemens Energy будет владеть 74,9% акций, а Air Liquide — 25,1%. Штаб-квартира будет располагаться в Берлине. «Чтобы сделать зеленый водород конкурентоспособным, нам нужны серийно производимые, недорогие, масштабируемые электролизеры. Нам также нужны прочные партнерские отношения», — заявил тогда Брух.