Власти Великобритании назвали возможные признаки обхода россиянами санкций
Проведение операций в криптовалюте и передача активов родственникам могут быть признаками попыток россиян обойти санкции Великобритании, говорится в совместном бюллетене государственных криминалистов Великобритании, которые входят в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег. Первым обратил внимание на документ РБК.
Признаком возможного обхода санкций власти Великобритании называют:
Люди, попавшие под санкции, могут «прямо или косвенно» переводить свои активы в юрисдикции стран, которые не поддерживают санкции. Среди них Лондон назвал ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индию и страны бывшего СССР, кроме Украины и стран Прибалтики;
Попавшие под санкции могут использовать альтернативные способы проведения платежей, например, криптовалюту, чтобы обойти санкции и ограниченный доступ к системе SWIFT. Сейчас от системы отключены несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ;
Лица под санкциями могут с помощью криптовалюты переводить значительные суммы. Основное препятствие для масштабирования этой схемы – размер рынка криптовалют, а также «прозрачный характер» блокчейна;
Находящиеся под санкциями могут передать управление пакетами акций родственникам или партнерам и снизить долю собственности ниже порога в 50%;
После введения санкций человек может заявить, что отказался от актива, однако «весьма вероятно» он сохранит влияние через членов семьи, доверенных лиц или посредников – адвокатов, менеджеров по связям с общественностью, бухгалтеров, консультантов по инвестициям и т.д.
После начала спецоперации Великобритания ввела несколько раундов санкций в отношении России. 21 июля власти страны ввели ограничения на импорт золота из России. С 10 августа вступит в силу ограничение на поставки российского угля, а 31 декабря – на поставки российской нефти.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса