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Экономика

Власти Великобритании назвали возможные признаки обхода россиянами санкций

Ведомости

Проведение операций в криптовалюте и передача активов родственникам могут быть признаками попыток россиян обойти санкции Великобритании, говорится в совместном бюллетене государственных криминалистов Великобритании, которые входят в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег. Первым обратил внимание на документ РБК.

Признаком возможного обхода санкций власти Великобритании называют:

  • Люди, попавшие под санкции, могут «прямо или косвенно» переводить свои активы в юрисдикции стран, которые не поддерживают санкции. Среди них Лондон назвал ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индию и страны бывшего СССР, кроме Украины и стран Прибалтики;

  • Попавшие под санкции могут использовать альтернативные способы проведения платежей, например, криптовалюту, чтобы обойти санкции и ограниченный доступ к системе SWIFT. Сейчас от системы отключены несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ;

  • Лица под санкциями могут с помощью криптовалюты переводить значительные суммы. Основное препятствие для масштабирования этой схемы – размер рынка криптовалют, а также «прозрачный характер» блокчейна;

  • Находящиеся под санкциями могут передать управление пакетами акций родственникам или партнерам и снизить долю собственности ниже порога в 50%;

  • После введения санкций человек может заявить, что отказался от актива, однако «весьма вероятно» он сохранит влияние через членов семьи, доверенных лиц или посредников – адвокатов, менеджеров по связям с общественностью, бухгалтеров, консультантов по инвестициям и т.д.

После начала спецоперации Великобритания ввела несколько раундов санкций в отношении России. 21 июля власти страны ввели ограничения на импорт золота из России. С 10 августа вступит в силу ограничение на поставки российского угля, а 31 декабря – на поставки российской нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных