Власти Великобритании назвали возможные признаки обхода россиянами санкций

Люди, попавшие под санкции, могут «прямо или косвенно» переводить свои активы в юрисдикции стран, которые не поддерживают санкции. Среди них Лондон назвал ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индию и страны бывшего СССР, кроме Украины и стран Прибалтики;

Попавшие под санкции могут использовать альтернативные способы проведения платежей, например, криптовалюту, чтобы обойти санкции и ограниченный доступ к системе SWIFT. Сейчас от системы отключены несколько российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ;

Лица под санкциями могут с помощью криптовалюты переводить значительные суммы. Основное препятствие для масштабирования этой схемы – размер рынка криптовалют, а также «прозрачный характер» блокчейна;

Находящиеся под санкциями могут передать управление пакетами акций родственникам или партнерам и снизить долю собственности ниже порога в 50%;