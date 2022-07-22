Набиуллина рассказала о сохранении уровня безработицы на исторически низких уровнях

2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация в России стабильная, а уровень безработицы достигает 4%, что является историческим минимумом. Однако он отметил, что компании могут начать увольнять сотрудников, если затянется кризис спроса. «Мы по опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть. Внимательно за ними следим. Поэтому нам, конечно, очень важно, чтобы этот спрос, потребительское кредитование, ипотечное, кредитование предприятий восстановились», — заметил он.