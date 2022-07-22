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Набиуллина рассказала о сохранении уровня безработицы на исторически низких уровнях

Ведомости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала ситуацию на рынке труда спокойной, а также отметила, что безработица сейчас находится на исторически низком уровне, сообщает ТАСС. 

«Пока ситуация на рынке труда спокойная, безработица сохраняется на исторически низких уровнях», — сказала Набиуллина. 

Бизнес, по ее словам, сейчас использует инструменты неполной занятости, однако будет происходить усиление перетоков рабочей силы между компаниями и секторами по мере структурной перестройки. 

3 июня стало известно, что количество зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Также число россиян, которые работают неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 и достигло 130 200 человек. Число сотрудников в режиме простоя выросло на 1200 до 131 900.

2 июня министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ситуация в России стабильная, а уровень безработицы достигает 4%, что является историческим минимумом. Однако он отметил, что компании могут начать увольнять сотрудников, если затянется кризис спроса. «Мы по опережающим индикаторам видим, что риски здесь есть. Внимательно за ними следим. Поэтому нам, конечно, очень важно, чтобы этот спрос, потребительское кредитование, ипотечное, кредитование предприятий восстановились», — заметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных