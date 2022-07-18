Минтруд предлагает доплачивать за переезд из национальных республик в другие регионы страны

Минтруд предлагает доплачивать за переезд из национальных республик в другие регионы страныВедомство разработало проект поддержки трудовой миграции молодежи
Выплачивать в 2022 г. «подъемные» людям в возрасте до 35 лет при переезде на работу в регионы, где число вакансий превышает число безработных, предлагает Минтруд. Соответствующий проект постановления правительства, который разработало ведомство, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. На выплату в 116 800 руб. смогут рассчитывать те, кто переезжает из трудоизбыточных регионов, т. е. тех, где число ищущих работу превышает количество вакантных должностей.
Минтруд указывает, что новая мера «направлена на стимулирование внутренней трудовой миграции молодежи из трудоизбыточных субъектов в трудонедостаточные и обеспечение потребности импортозамещающих предприятий». «Центральный и Южный федеральные округа являются территориями естественного притяжения [трудовых потоков]», – отмечают авторы проекта постановления, поясняя, что поддерживать переезд в ЦФО и ЮФО «нецелесообразно».
К трудоизбыточным регионам проект постановления предлагает отнести Дагестан, Ингушетию, Алтай, Тыву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню – там зафиксирован наиболее высокий уровень безработицы за январь – март 2022 г.: более 9% при среднем по России 4,5%. Переезжать предлагается в ряд трудонедостаточных регионов на Северо-Западе, Урале, Дальнем Востоке и Сибири: от Ленинградской до Магаданской области.
По данным Роструда, в 2022 г. 14 159 человек в возрасте до 35 лет из тех, кто был зарегистрирован как безработный или находился в поиске работы, «изъявили желание осуществлять трудовую деятельность за пределами региона постоянного проживания». В 2021 г. о таком желании заявляло около 46 600 человек. «То есть вариант трудоустройства в другой местности молодежью рассматривается и востребован», – отмечают авторы проекта в пояснительной записке.
Выплату можно будет получить после заключения договора о трудоустройстве. «Цели, на которые гражданином могут быть потрачены предоставленные выплаты, определяются в договоре», – отмечается в проекте постановления. Выплата будет осуществляться в два этапа: 42 800 руб. – в течение месяца после подачи заявления в центр занятости, 74 000 руб. – через полгода со дня подачи заявления.
Руководитель отдела воспроизводства трудовых ресурсов и занятости населения Института демографических исследований Социологического центра РАН Вера Гневашева отметила, что сейчас «региональные диспропорции рынков труда усиливаются»: «Это лежит в русле общей негативной тенденции отставания депрессивных территорий от регионов – лидеров социально-экономического развития». Поэтому, по ее словам, внутри страны сложились «нерациональные встречные потоки внешней и внутренней трудовой миграции», масштабы которых «не увязываются с расчетами потребности экономики в трудовых ресурсах». При этом, по ее словам, в 2021 г. фиксировался процесс восстановления рынка труда России: постепенное снижение уровня безработицы и увеличение занятости говорит о выходе из кризиса в период пандемии.
Заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Нина Вишневская полагает, что предложенная правительством мера будет интересна по крайней мере «нескольким десяткам человек», а суммы «подъемных» недостаточно для серьезного переезда»: «Начинать надо не с этого, а с повышения квалификации людей, чтобы их приглашали в другие регионы уже как ценных сотрудников». «Разовая выплата на переезд мало что решает. Важно понимать, какие специалисты нужны в регионах, где не хватает работников, какие есть условия для их приема [на местах]», – говорит профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич.
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал инициативу Минтруда «только одной из мер» для решения задачи снижения диспропорции рынка труда: «Но она может быть эффективна. Молодому специалисту она поможет арендовать жилье и начать работать, что может стать импульсом для переезда».