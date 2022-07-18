Минтруд предлагает доплачивать за переезд из национальных республик в другие регионы страны

Заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Нина Вишневская полагает, что предложенная правительством мера будет интересна по крайней мере «нескольким десяткам человек», а суммы «подъемных» недостаточно для серьезного переезда»: «Начинать надо не с этого, а с повышения квалификации людей, чтобы их приглашали в другие регионы уже как ценных сотрудников». «Разовая выплата на переезд мало что решает. Важно понимать, какие специалисты нужны в регионах, где не хватает работников, какие есть условия для их приема [на местах]», – говорит профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Наталья Зубаревич.