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В Минэкономразвития назвали плюсы резкого снижения ключевой ставки ЦБ

Ведомости

В Министерстве экономического развития назвали решение ЦБ резко снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% своевременным, рассказала замглавы ведомства Полина Крючкова, передает ТАСС.

«В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и в то же время позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос», — отметила Крючкова.

Сегодня ЦБ в пятый раз снизил ключевую ставку после того, как в феврале поднял ее до рекордных 20%. В предыдущий раз Банк России также снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Этому решению предшествовало три снижения на 300 б. п.

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Ранее по теме: Банк России неожиданно снизил ключевую ставку до 8%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных