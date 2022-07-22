В Минэкономразвития назвали плюсы резкого снижения ключевой ставки ЦБ
В Министерстве экономического развития назвали решение ЦБ резко снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% своевременным, рассказала замглавы ведомства Полина Крючкова, передает ТАСС.
«В ситуации, когда инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно снизились, когда уже второй месяц мы наблюдаем дефляцию, такое решение не несет инфляционных рисков и в то же время позволит оживить экономическую ситуацию, сделать финансовые ресурсы доступнее для предприятий, оживить спрос», — отметила Крючкова.
Сегодня ЦБ в пятый раз снизил ключевую ставку после того, как в феврале поднял ее до рекордных 20%. В предыдущий раз Банк России также снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Этому решению предшествовало три снижения на 300 б. п.
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