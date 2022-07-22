В Минэкономразвития назвали плюсы резкого снижения ключевой ставки ЦБ

Сегодня ЦБ в пятый раз снизил ключевую ставку после того, как в феврале поднял ее до рекордных 20%. В предыдущий раз Банк России также снизил ключевую ставку на 150 б. п. до 9,5%. Этому решению предшествовало три снижения на 300 б. п.