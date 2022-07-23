Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу на 90%

После вступления в силу в конце 2022 г. эмбарго на экспорт российской нефти в ЕС устойчивость экспорта с Ближнего Востока может оказаться под вопросом, отмечает агентство. Ограничения включают запрет на страхование поставок Москвы любым покупателям, и если этот запрет «ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока».