Bloomberg: Саудовская Аравия и Ирак нарастили экспорт нефти в Европу на 90%
Саудовская Аравия и Ирак поставляют все больше сырой нефти в Европу, общий поток из ближневосточных стран вырос в июле до 2,2 млн баррелей в сутки, что почти на 90% больше, чем в январе. Об этом со ссылкой на данные трекинга морских судов сообщает Bloomberg.
После начала боевых действий на Украине европейские компании решили прекратить сотрудничество с Москвой, после чего возник вопрос поиска альтернативных источников поставок нефти, пишет Bloomberg.
В первые три недели июля Ближний Восток по трубопроводу SuMed через Египет поставлял в Европу более 1 млн баррелей нефти в сутки. Такой объем, как отмечает агентство, почти вдвое превышает прошлогодние показатели. В трубопроводных потоках преобладают поставки из Саудовской Аравии, однако Ирак также наращивает экспорт.
Еще около 1,2 млн баррелей нефти направлялись в июле из Персидского залива в Суэцкий канал. Поставки танкерами шли преимущественно из Ирака.
«Это может увеличить общий поток с Ближнего Востока в Европу до 2,2 млн баррелей в день, что почти на 90% больше, чем в январе, последнем полном месяце перед началом войны», — пишет Bloomberg.
Тем временем российская нефть экспортируется в противоположном направлении — покупателям в Индии и Китае. Азиатские страны, указывает агентство, покупают у Москвы «дешевые баррели» на фоне стремительного роста цен на топливо.
После вступления в силу в конце 2022 г. эмбарго на экспорт российской нефти в ЕС устойчивость экспорта с Ближнего Востока может оказаться под вопросом, отмечает агентство. Ограничения включают запрет на страхование поставок Москвы любым покупателям, и если этот запрет «ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока».
В начале июня ЕС принял шестой пакет санкций, в который вошел постепенный отказ от нефти и нефтепродуктов из России. В декабре вступит в силу запрет на морские поставки нефти из РФ. Также страны «большой семерки» обсуждают установление потолка цен на российскую нефть. По данным Bloomberg, обсуждается диапазон в $40-60 за баррель.