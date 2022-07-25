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Экономика

Глава Еврокомиссии призвала готовиться к полному прекращению поставок газа из России

Ведомости

В условиях снижения поставок российского газа страны Европы должны готовиться к их полному прекращению, которое «рано или поздно» произойдет, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA.

«В настоящее время Россия лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов [ЕС]. Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — подчеркнула фон дер Ляйен (цитата по ТАСС).

Она призвала страны ЕС, которые мало зависят от поставок из России, также начать экономить газ, потому что они не смогут избежать последствий возможного прекращения поставок на внутренний рынок ЕС. «Поэтому важно, чтобы все государства-члены сократили объем потребления, чтобы все экономили больше и делились им [газом] с теми членами, которые сильнее пострадали», — заявила глава ЕК.

По данным Еврокомиссии, неадекватная подготовка к остановке поставок российского газа может привести к падению экономического производства в среднем на 0,9-1,5%. 26 июля министры энергетики ЕС обсудят предложения ЕК по экономии газа, которые, по мнению фон дер Ляйен, найдут широкое одобрение.

20 июля Еврокомиссия предложила сократить потребление газа на 15% до 31 марта 2023 г. Однако власти нескольких стран, в том числе Испании, Греции, Португалии, Италии и Франции не согласны с таким предложением, сообщали европейские СМИ. По данным Financial Times, ряд стран потребовали при сокращении потребления учитывать степень зависимости каждого государства от российского газа и предоставить исключения некоторым из них. Официальный представитель ЕК Тим Макфи сообщил, что Еврокомиссия может рассмотреть отклонения от уровня в 15% и снизить требование до 5%.

План по сокращению потребления газа ЕК обнародовала из-за опасений, что Россия не возобновит поставки в ЕС в полном объеме по трубопроводу «Северный поток», который с 11 июля был закрыт на профилактику.

В середине июня из-за проблем с оборудованием прокачка по «Северному потоку» снизилась до 40%, или 67 млн куб. м в сутки. В «Газпроме» это объяснили тем, что немецкая Siemens вовремя не вернула турбину для КС «Портовая» после ремонта в Канаде из-за санкций страны. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть турбину в Россию. «Газпром» неоднократно заявлял, что не получил от Siemens документов на вывоз турбины в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных