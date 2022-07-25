Глава Еврокомиссии призвала готовиться к полному прекращению поставок газа из России

В середине июня из-за проблем с оборудованием прокачка по «Северному потоку» снизилась до 40%, или 67 млн куб. м в сутки. В «Газпроме» это объяснили тем, что немецкая Siemens вовремя не вернула турбину для КС «Портовая» после ремонта в Канаде из-за санкций страны. В результате переговоров властей Германии и Канады последние решили вернуть турбину в Россию. «Газпром» неоднократно заявлял, что не получил от Siemens документов на вывоз турбины в Россию.