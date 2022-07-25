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Экономика

В Казахстане разрешили банкам вывозить наличные российские рубли

Ведомости

Власти Казахстана разрешили банкам вывозить наличные российские рубли, которые накопились в кассах кредитных организаций. Такое постановление правительства появилось на сайте государственного реестра нормативно-правовых актов Казахстана. Разрешение будет действовать до 31 августа.

«Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23:59 часов 1 июля 2022 года», — говорится в документе.

В марте 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому из республики запрещено вывозить иностранную валюту на сумму, превышающую эквивалент $10 000.

Ранее в Национальном банке Казахстана пояснили, что из-за высокой торговой взаимосвязи Казахстана с Россией и ограничений на вывоз валюты из страны в казахстанских банках накопились наличные рубли. Их объем превышает спрос на внутреннем валютном рынке. Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.

Заместитель председателя НБРК Алия Молдабекова также отметила, что разовый вывоз валюты из страны не решит проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках. Она добавила, что вопрос о полной отмене запрета будет рассматриваться по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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