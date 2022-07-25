В Казахстане разрешили банкам вывозить наличные российские рубли

Ранее в Национальном банке Казахстана пояснили, что из-за высокой торговой взаимосвязи Казахстана с Россией и ограничений на вывоз валюты из страны в казахстанских банках накопились наличные рубли. Их объем превышает спрос на внутреннем валютном рынке. Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.