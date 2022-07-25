В Казахстане разрешили банкам вывозить наличные российские рубли
Власти Казахстана разрешили банкам вывозить наличные российские рубли, которые накопились в кассах кредитных организаций. Такое постановление правительства появилось на сайте государственного реестра нормативно-правовых актов Казахстана. Разрешение будет действовать до 31 августа.
«Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных банков второго уровня на 23:59 часов 1 июля 2022 года», — говорится в документе.
В марте 2022 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому из республики запрещено вывозить иностранную валюту на сумму, превышающую эквивалент $10 000.
Ранее в Национальном банке Казахстана пояснили, что из-за высокой торговой взаимосвязи Казахстана с Россией и ограничений на вывоз валюты из страны в казахстанских банках накопились наличные рубли. Их объем превышает спрос на внутреннем валютном рынке. Разрешение на вывоз рублей вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения банками корреспондентских счетов.
Заместитель председателя НБРК Алия Молдабекова также отметила, что разовый вывоз валюты из страны не решит проблему накопления наличных российских рублей в казахстанских банках. Она добавила, что вопрос о полной отмене запрета будет рассматриваться по мере проведения анализа торговых потоков и стабилизации ситуации.
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