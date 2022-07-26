Польша поддержала добровольное сокращение спроса на газ

Сегодня страны ЕС должны одобрить или отклонить предложенный Еврокомиссией план по сокращению потребления газа на 15% до конца марта следующего года. Немецкое агентство DPA сообщало, что накануне вечером план был согласован с большим количеством исключений. В частности, из плана будут исключены те страны, которые не зависят от российского газа, то есть Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта, и страны Балтии, не подключенные к европейской газовой или электрической сети.