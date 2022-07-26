Польша поддержала добровольное сокращение спроса на газ
Польша готова поддержать добровольное сокращение спроса на газ на 15% в рамках предложенного Еврокомиссией плана, об этом сообщила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва по прибытии на встречу министров энергетики ЕС, передает ТАСС.
«В том, что касается энергетики, решения должны быть ответственностью правительств конкретных страны. Польша поддерживает именно такой подход. Я убеждена, что многие страны добровольно готовы снизить потребление газа. Если принятие таких мер добровольно, мы поддержим их», – сообщила она.
По словам министра, необходимо дать странам – членам ЕС возможность свободно принимать решения в области экономии газа. «Одним странам придется снижать темпы производства из-за того, что газ понадобился для промышленного производства другой страны. Это не имеет ничего общего с единством», – подчеркнула она. Накануне Москва сказала, что Польша не собирается делиться газом с другими странами.
Глава ведомства также обратила внимание на то, что стране на сегодняшний момент не нужны никакие ограничения, поскольку газохранилища заполнены, а нарушений поставок газа нет. По последним данным польского нефтегазового концерна PGNiG, ПХГ заполнены на 98%.
Сегодня страны ЕС должны одобрить или отклонить предложенный Еврокомиссией план по сокращению потребления газа на 15% до конца марта следующего года. Немецкое агентство DPA сообщало, что накануне вечером план был согласован с большим количеством исключений. В частности, из плана будут исключены те страны, которые не зависят от российского газа, то есть Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта, и страны Балтии, не подключенные к европейской газовой или электрической сети.
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