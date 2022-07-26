Express: ФРГ ожидает «кошмарный сценарий» при прекращении поставок российского газа
Заявление «Газпрома» о сокращении в два раза прокачки по «Северному потоку» повышает вероятность «кошмарного сценария» для Германии, пишет британская газета Express.
В середине июня прокачка по «Северному потоку» сократилась на 60% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая»: немецкая Siemens не вернула «Газпрому» турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций. В результате переговоров с Берлином Оттава решила вернуть оборудование в Россию, Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на оборудование. Турбину уже доставили самолетом в Германию, однако там она застряла, потому что Россия не передала нужные документы.
«Северный поток» приостанавливался с 11 по 21 июля на техобслуживание. Его мощность после ремонта осталась на уровне 40%. Накануне «Газпром» сообщил, что из-за проблем с еще одной турбиной прокачка по трубопроводу упадет еще в два раза, до 33 млн куб. м в сутки.
Издание полагает, что Россия может решить полностью перекрыть поставки газа в Европу, что ввергнет Германию в «кошмарный сценарий», о котором ранее в этом месяце предупреждал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Газпром» выполняет свои обязательства по контрактам и готов качать в Европу «столько газа, сколько нужно». В связи с этим Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» позволит увеличить объемы поставок газа в Европу.
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