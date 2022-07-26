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Express: ФРГ ожидает «кошмарный сценарий» при прекращении поставок российского газа

Ведомости

Заявление «Газпрома» о сокращении в два раза прокачки по «Северному потоку» повышает вероятность «кошмарного сценария» для Германии, пишет британская газета Express.

В середине июня прокачка по «Северному потоку» сократилась на 60% из-за проблем с оборудованием на компрессорной станции «Портовая»: немецкая Siemens не вернула «Газпрому» турбину, которую отправила на ремонт в Канаду, из-за санкций. В результате переговоров с Берлином Оттава решила вернуть оборудование в Россию, Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на оборудование. Турбину уже доставили самолетом в Германию, однако там она застряла, потому что Россия не передала нужные документы.

«Северный поток» приостанавливался с 11 по 21 июля на техобслуживание. Его мощность после ремонта осталась на уровне 40%. Накануне «Газпром» сообщил, что из-за проблем с еще одной турбиной прокачка по трубопроводу упадет еще в два раза, до 33 млн куб. м в сутки.

Издание полагает, что Россия может решить полностью перекрыть поставки газа в Европу, что ввергнет Германию в «кошмарный сценарий», о котором ранее в этом месяце предупреждал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что «Газпром» выполняет свои обязательства по контрактам и готов качать в Европу «столько газа, сколько нужно». В связи с этим Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» позволит увеличить объемы поставок газа в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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