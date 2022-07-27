Цены на отдых в Сочи выросли в полтора раза

По данным туроператора Travelata.ru, средняя стоимость туров в Краснодарский край за год выросла на 46% до 83 400 руб. Уточняется, что этим летом дороже всего будет отдыхать в центре Сочи, куда путевка стоит больше 100 000 руб. Причина такого подорожания заключается в резком повышении стоимости размещения в отелях Краснодарского края, который туристы выбирают в качестве альтернативы отдыху в Крыму и за рубежом, отметил директор по маркетингу туроператора Travelata.ru Олег Козырев.