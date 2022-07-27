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Цены на отдых в Сочи выросли в полтора раза

Ведомости

Средняя стоимость отдыха в Сочи выросла почти в полтора раза в связи с высокой активностью путешественников, которые поехали отдыхать на курорты Краснодарского края, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

По данным туроператора Travelata.ru, средняя стоимость туров в Краснодарский край за год выросла на 46% до 83 400 руб. Уточняется, что этим летом дороже всего будет отдыхать в центре Сочи, куда путевка стоит больше 100 000 руб. Причина такого подорожания заключается в резком повышении стоимости размещения в отелях Краснодарского края, который туристы выбирают в качестве альтернативы отдыху в Крыму и за рубежом, отметил директор по маркетингу туроператора Travelata.ru Олег Козырев.

Турпоток в Краснодарский край вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Он также спрогнозировал возможный рост турпотока в августе до 15-20% в годовом выражении. По оценкам представителя туроператора «Интурист» Дарьи Домостроевой, количество бронирований отелей в Сочи увеличилось на 30% к прошлому году.

Положительная динамика, скорее всего, связана с низкой базой прошлого года, когда многие курортные отели не принимали посетителей из-за ковидных ограничений, считает Ромашкин. Тогда администрации городов приняли решение заселять в отели только вакцинированных туристов. Другой причиной роста спроса на краснодарское направление может быть перераспределение внутреннего турпотока в связи с закрытием аэропорта в Симферополе, добавил Козырев.

При этом закрытие аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара практически не отразилось на количестве отдыхающих на некоторых курортах Краснодарского края. Уточняется, что произошло незначительное снижение числа туристов в Анапе и Геленджике в июле (-7%), к концу августа этот разрыв может сократиться до 3-4%, уточнила Домостроева. Это объясняется также дополнительным потоком туристов из Краснодара и Ростова-на-Дону, которые обычно уезжали за рубеж.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных