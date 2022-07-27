Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 15,3%

Падение цен на непродовольственные товары практически остановилось и составило -0,01% после -0,09% неделей ранее. На смену росту цен на автомобили пришло околонулевое снижение, цены на бензин остались на прежнем уровне. При этом цены в сегменте регулируемых и туристических услуг выросли за счет подорожания авиабилетов на 3,93% и гостиничных услуг на 0,34%.