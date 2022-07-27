Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 15,3%
Годовая инфляция в период с 16 по 22 июля замедлилась до 15,3% по сравнению с 15,39% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития.
«На неделе с 16 по 22 июля 2022 г. снижение цен продолжилось и составило -0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,30% г/г», – говорится в обзоре ведомства.
Продовольственные товары сохранили динамику цен на уровне прошлой недели (-0,43% после -0,42% неделей ранее), наибольшее влияние на них оказало удешевление на 3,65% плодоовощной продукции. Незначительно выросли цены на баранину, говядину, консервы.
Падение цен на непродовольственные товары практически остановилось и составило -0,01% после -0,09% неделей ранее. На смену росту цен на автомобили пришло околонулевое снижение, цены на бензин остались на прежнем уровне. При этом цены в сегменте регулируемых и туристических услуг выросли за счет подорожания авиабилетов на 3,93% и гостиничных услуг на 0,34%.
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