«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии
Депутаты Госдумы в осеннюю сессию внесут законопроект о ежегодной выплате дополнительной, 13-й пенсии, сообщили «Известиям» в аппарате фракции «Справедливой России — За правду». Руководитель фракции Сергей Миронов пояснил, что мера важна для развития отечественной экономики в условиях западных санкций.
Осенью группа парламентариев внесет законопроект «Об изменениях в закон “О страховых пенсиях”». Из поправок следует, что российские пенсионеры будут получать раз в год в декабре так называемую 13-ю пенсию, отмечает издание. Помимо этого предлагается в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим 70 лет, а не 80.
В пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении «Известий», приводятся данные Индекса качества жизни пожилых людей (Global AgeWath Index). Россия в этом рейтинге занимает 65-е место из 96 стран, а Белоруссия, ВВП которой в 2015 г. был в полтора раза меньше, чем у РФ, — 64-е место. Представители «Справедливой России» оценивают затраты на реализацию инициативы в 654,8 млрд руб.
По мнению Миронова, дополнительная пенсия позволит повысить уровень благосостояния пожилых людей и будет способствовать «восстановлению социальной справедливости в отношении людей, которые всю свою жизнь работали для развития страны». Кроме того, установление 13-й пенсии он рассматривает в качестве меры «дополнительного стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики в условиях резкого сокращения импорта товаров и услуг».
«Нужно понимать, что в конечном итоге эти государственные затраты пойдут через потребительский рынок именно на поддержку наших предприятий. А сегодня в условиях санкций Запада это одна из важнейших задач», — сказал лидер фракции.
Законопроект о ежегодной выплате пенсионерам страны 13-й пенсии Миронов направил в правительство в декабре прошлого года, сообщала его пресс-служба. Он назвал пенсионеров «самыми социально незащищенными гражданами».
Депутат тогда отмечал, что в декабре, в преддверии новогодних праздников, пожилые граждане активно берут потребительские кредиты и займы, а потом могут столкнуться со сложностями при погашении долгов. Лидер «Справедливой России» выразил надежду, что 13-я пенсия поможет людям отказаться от ссуд.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.