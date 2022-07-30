«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии

В пояснительной записке к законопроекту, которая есть в распоряжении «Известий», приводятся данные Индекса качества жизни пожилых людей (Global AgeWath Index). Россия в этом рейтинге занимает 65-е место из 96 стран, а Белоруссия, ВВП которой в 2015 г. был в полтора раза меньше, чем у РФ, — 64-е место. Представители «Справедливой России» оценивают затраты на реализацию инициативы в 654,8 млрд руб.