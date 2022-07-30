В Еврокомиссии заявили о прекращении Россией поставок газа 12 странам ЕС

26 июля страны ЕС с большим количеством исключений смогли согласовать новый проект по сокращению потребления газа. Предполагается, что из списка стран, которые обязательно должны будут сократить внутреннее потребление, можно будет исключить те, которые в меньшей степени зависят от российского газа (Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта) и страны Балтии, которые не подключены к европейской газовой и электрической сети.