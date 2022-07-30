В Еврокомиссии заявили о прекращении Россией поставок газа 12 странам ЕС
Россия полностью или частично перестала экспортировать газ 12 странам Евросоюза, а обязательно сократить потребление газа на 15% позволит гарантировать энергетическую безопасность в преддверии холодов, заявила в интервью газете Diario de Noticias председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Россия намеренно прекратила поставки полностью или частично 12 государствам-членам. Мы должны быть готовы к новым перебоям или даже полному прекращению поставок российского газа», — сказала глава ЕК.
Фон дер Ляйен напомнила о соглашении, согласно которому странам ЕС предстоит сократить потребление газа на 15%, однако «это лишь один из столпов нашей подготовительной работы». Речь идет о «масштабных» инвестициях в возобновляемые источники энергии, кроме того, ЕС намерен диверсифицировать источники поставок. Блок уже сейчас, по словам главы ЕК, получает «рекордные» объемы поставок СПГ из США, растут показатели импорта газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и Каспийского моря.
По ее данным, в первой половине 2022 г. в страны Евросоюза по трубопроводам транспортировали 38 млрд куб. м газа, что «с лихвой компенсирует» сокращение поставок 28 млрд куб. м из российского газопровода.
Говоря об инициативе сокращения потребления газа на 15% фон дер Ляйен уточнила, что каждое государство-член ЕС будет само решать, как достигать этой цели.
«Только в случае полного прекращения поставок российского газа и серьезного ухудшения ситуации цель станет обязательной на основании совместного решения государств-членов. Я искренне надеюсь, что развитие ситуации и действия государств-членов будут удерживать нас на правильном пути без необходимости устанавливать обязательные цели», — сказала она.
26 июля страны ЕС с большим количеством исключений смогли согласовать новый проект по сокращению потребления газа. Предполагается, что из списка стран, которые обязательно должны будут сократить внутреннее потребление, можно будет исключить те, которые в меньшей степени зависят от российского газа (Испания, Португалия, Ирландия, Кипр и Мальта) и страны Балтии, которые не подключены к европейской газовой и электрической сети.