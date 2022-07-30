Кабмин выделил 128 млн рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭКа

Источник в одном из министерств сообщил «Ведомостям», что список системообразующих организаций, сформированный в 2020 г. для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сейчас редактируется. Он не исключил, что в список могут быть включены новые компании, в том числе и из сферы ТЭКа.