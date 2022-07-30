Кабмин выделил 128 млн рублей на льготные кредиты предприятиям ТЭКа
Правительство России выделило дополнительные 127,5 млн руб. на кредитную программу поддержки системообразующих предприятий ТЭКа, сообщает пресс-служба кабмина.
«На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК) будет дополнительно направлено 127,5 млн руб. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что предприятия могут получать займы по льготной ставке на поддержание текущей деятельности. Доступные заемные средства позволяют обеспечить бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации. В кабмине напомнили, что в апреле 2022 г. на поддержку системообразующих предприятий ТЭКа уже было выделено 7 млрд руб.
В правительстве подчеркивают, что специальные льготные программы кредитования системообразующих организаций запущены в различных отраслях экономики, включая агропромышленный комплекс, промышленность и торговлю.
В апреле 2022 г. правительство запустило специальную программу кредитной поддержки для системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса. Речь идет о предоставлении займов по льготной ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 млрд руб., группа компаний — до 30 млрд руб. «Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭКа в сложившейся экономической ситуации», — подчеркивается в документе.
Список системообразующих предприятий России был утвержден 20 марта 2020 г. В него сначала внесли 646 компаний из ключевых отраслей, но в конце апреля 2020 г. список был сокращен до 246 предприятий. В число системообразующих попали также предприятия нефтегазового машиностроения, в том числе «Русгазбурение», «Новомет-Пермь», «Интегра» и др.
Источник в одном из министерств сообщил «Ведомостям», что список системообразующих организаций, сформированный в 2020 г. для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сейчас редактируется. Он не исключил, что в список могут быть включены новые компании, в том числе и из сферы ТЭКа.