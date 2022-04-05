Правительство расширило льготное кредитование системообразующих предприятий ТЭК

Для нефтяных компаний предлагался переход на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым. Также обсуждалась возможность докапитализации «Россетей» на 82,6 млрд руб., а «Русгидро» — до 34,4 млрд руб. для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.