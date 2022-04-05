Правительство расширило льготное кредитование системообразующих предприятий ТЭК
Правительство РФ запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает пресс-служба кабмина.
Такие компании смогут получить займы по льготной ставке не более 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Максимальный срок составляет 12 месяцев, максимальный размер кредита — 10 млрд руб. для одного предприятия и 30 млрд — для группы компаний.
«Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации», — говорится в сообщении.
Правительство ранее запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли. Льготная ставка для аграриев составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, — 11%.
В марте сообщалось, что Минэнерго разработало план поддержки топливно-энергетического комплекса на фоне новых западных санкций. Предлагаемые меры включали особый режим начисления штрафов за нарушение сроков ввода объектов по программе модернизации старых тепловых электростанций и новых ВИЭ-проектов «для недопущения резкого роста штрафных санкций».
Для нефтяных компаний предлагался переход на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым. Также обсуждалась возможность докапитализации «Россетей» на 82,6 млрд руб., а «Русгидро» — до 34,4 млрд руб. для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.