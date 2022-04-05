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Экономика

Правительство расширило льготное кредитование системообразующих предприятий ТЭК

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Правительство РФ запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает пресс-служба кабмина.

Такие компании смогут получить займы по льготной ставке не более 11% годовых на поддержание текущей деятельности. Максимальный срок составляет 12 месяцев, максимальный размер кредита — 10 млрд руб. для одного предприятия и 30 млрд — для группы компаний.

«Доступные заемные средства позволят обеспечить бесперебойную работу предприятий ТЭК в сложившейся экономической ситуации», — говорится в сообщении.

Правительство ранее запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли. Льготная ставка для аграриев составляет 10%, для организаций, работающих в сфере промышленности и торговли, — 11%.

В марте сообщалось, что Минэнерго разработало план поддержки топливно-энергетического комплекса на фоне новых западных санкций. Предлагаемые меры включали особый режим начисления штрафов за нарушение сроков ввода объектов по программе модернизации старых тепловых электростанций и новых ВИЭ-проектов «для недопущения резкого роста штрафных санкций».

Для нефтяных компаний предлагался переход на уплату налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по фактическим ценам реализации, а не по мировым. Также обсуждалась возможность докапитализации «Россетей» на 82,6 млрд руб., а «Русгидро» — до 34,4 млрд руб. для выполнения плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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