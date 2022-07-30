Bloomberg назвал автора идеи продажи газа за рубли

С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях. Для этого им нужно открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Подобный механизм оплаты — ответ России на введенные против нее санкции Запада.