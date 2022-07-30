Bloomberg назвал автора идеи продажи газа за рубли
Автором идеи перевести расчеты с недружественными России странами в рубли является помощник президента России Максим Орешкин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
После начала спецоперации на Украине Орешкин стал «ключевым членом внутреннего круга президента по вопросам экономической политики», утверждает агентство. Кроме Орешкина источники причисляют к этой кремлевской группе зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина и замминистра финансов Владимира Колычева.
На вопрос Bloomberg Орешкин ответил, что считает эффект от схемы «рубли за газ» положительным. Он не прокомментировал свою роль в разработке этого механизма.
Собеседники агентства, знакомые с вопросом, сообщили, что сейчас Орешкин формулирует тезисы по экономической политике для выступлений Владимира Путина и ищет способы смягчить последствия отключения российских банков от SWIFT. Например, именно Орешкина считают автором понятия «настоящий дефолт» в отношении статуса обязательств ЕС и США перед экономикой РФ.
С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях. Для этого им нужно открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Подобный механизм оплаты — ответ России на введенные против нее санкции Запада.