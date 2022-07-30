Газета
Экономика

Bloomberg назвал автора идеи продажи газа за рубли

Ведомости

Автором идеи перевести расчеты с недружественными России странами в рубли является помощник президента России Максим Орешкин, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

После начала спецоперации на Украине Орешкин стал «ключевым членом внутреннего круга президента по вопросам экономической политики», утверждает агентство. Кроме Орешкина источники причисляют к этой кремлевской группе зампредседателя ЦБ Алексея Заботкина и замминистра финансов Владимира Колычева.

На вопрос Bloomberg Орешкин ответил, что считает эффект от схемы «рубли за газ» положительным. Он не прокомментировал свою роль в разработке этого механизма.

Собеседники агентства, знакомые с вопросом, сообщили, что сейчас Орешкин формулирует тезисы по экономической политике для выступлений Владимира Путина и ищет способы смягчить последствия отключения российских банков от SWIFT. Например, именно Орешкина считают автором понятия «настоящий дефолт» в отношении статуса обязательств ЕС и США перед экономикой РФ.

Ранее по теме: Доля нефтегазового сектора в ВВП России достигла рекорда в 2022 году

С 1 апреля импортеры из недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях. Для этого им нужно открыть валютный и рублевый счета в Газпромбанке и переводить туда деньги в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведет их «Газпрому». Подобный механизм оплаты — ответ России на введенные против нее санкции Запада.

9 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» прекратил поставлять газ всем компаниям, которые отказались оплачивать его в рублях. По его словам, те, кто сейчас получает газ, работают по новой схеме.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных