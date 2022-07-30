Газета
Экономика

В Deutsche Bank заявили о хорошей подготовленности экономики ФРГ к газовому кризису

Ведомости

Экономика Германии хорошо подготовлена к последствиям газового кризиса и может противостоять сокращению поставок из России, заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Экономическая устойчивость нашей страны огромна, мы не должны недооценивать ее. Это также относится к нашей силе сопротивления в финансовом секторе, за который мы, банки, несем совместную ответственность… Я убежден, что, если мы будем работать сообща, немецкая экономика сможет справиться с этим [сокращением поставок газа]», — сказал Зевинг.

Он отметил, что даже в случае рецессии Германия справится с последствиями кризиса. Зевинг предупредил, что годовой уровень инфляции в Германии может превысить 10%, если Россия вообще прекратит поставки газа, по сравнению с 8,5% в этом месяце.

Ранее по теме: Эксперты ждут новых антирекордов евро к доллару

Инфляция в Еврозоне в июле достигла 8,9% в годовом исчислении, следует из предварительных оценок Евростата. Несмотря на разгон потребительских цен, ВВП ЕС пока не ушел в отрицательную зону. Экономика Европы растет второй квартал подряд.

Главными компонентами европейской инфляции продолжают оставаться энергоносители, указывают данные Евростата. По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе держатся выше отметки в $2100 за 1000 куб. м на фоне роста цены на нефть марки Brent вплоть до отметки $110 за баррель. При этом значительный вклад в инфляцию еврозоны стало вносить повышение цен на продовольствие и услуги, что, как считают в Reuters, говорит о расширяющемся характере инфляции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных