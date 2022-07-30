В Deutsche Bank заявили о хорошей подготовленности экономики ФРГ к газовому кризису

Главными компонентами европейской инфляции продолжают оставаться энергоносители, указывают данные Евростата. По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе держатся выше отметки в $2100 за 1000 куб. м на фоне роста цены на нефть марки Brent вплоть до отметки $110 за баррель. При этом значительный вклад в инфляцию еврозоны стало вносить повышение цен на продовольствие и услуги, что, как считают в Reuters, говорит о расширяющемся характере инфляции.