В Deutsche Bank заявили о хорошей подготовленности экономики ФРГ к газовому кризису
Экономика Германии хорошо подготовлена к последствиям газового кризиса и может противостоять сокращению поставок из России, заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Экономическая устойчивость нашей страны огромна, мы не должны недооценивать ее. Это также относится к нашей силе сопротивления в финансовом секторе, за который мы, банки, несем совместную ответственность… Я убежден, что, если мы будем работать сообща, немецкая экономика сможет справиться с этим [сокращением поставок газа]», — сказал Зевинг.
Он отметил, что даже в случае рецессии Германия справится с последствиями кризиса. Зевинг предупредил, что годовой уровень инфляции в Германии может превысить 10%, если Россия вообще прекратит поставки газа, по сравнению с 8,5% в этом месяце.
Инфляция в Еврозоне в июле достигла 8,9% в годовом исчислении, следует из предварительных оценок Евростата. Несмотря на разгон потребительских цен, ВВП ЕС пока не ушел в отрицательную зону. Экономика Европы растет второй квартал подряд.
Главными компонентами европейской инфляции продолжают оставаться энергоносители, указывают данные Евростата. По данным лондонской биржи ICE, цены на газ в Европе держатся выше отметки в $2100 за 1000 куб. м на фоне роста цены на нефть марки Brent вплоть до отметки $110 за баррель. При этом значительный вклад в инфляцию еврозоны стало вносить повышение цен на продовольствие и услуги, что, как считают в Reuters, говорит о расширяющемся характере инфляции.