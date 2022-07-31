В порту Бейрута обрушились силосное зернохранилище
Часть силосного зернохранилища в порту Бейрута, поврежденного от взрыва селитры в августе 2020 года, обрушилась в результате пожара, сообщает AP. Пожар, вызванный ферментацией и возгоранием зерна на жаре, продолжался неделю.
Северная часть элеватора рухнула после того, как прозвучал звук, похожий на взрыв. О пострадавших пока не сообщается.
50-летние зернохранилища высотой примерно 48 метров устояли во время взрыва два года назад. Пожарные и солдаты ливанской армии не смогли потушить пожар, возникший в силосе неделю назад. Силос тлел в течение нескольких недель, распространяя неприятный запах. Министерство окружающей среды и здравоохранения страны выпустило инструкцию для жителей, проживающих вблизи порта, с рекомендациями оставаться в хорошо проветриваемых помещениях.
4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел страшный взрыв, унесший жизни 200 и лишивший жилья 300 000 человек. Трагедию расследовал судья Тарек Битар, выяснивший, что в порту хранились огромные запасы аммиачной селитры, которая является не только ценным удобрением, но и компонентом для взрывчатки. Кому она принадлежала, выяснить не удалось, но охранялась и куда-то вывозилась боевиками «Хезболлы». Судья пытался привлечь к ответственности деятелей из «Хезболлы», но представители движения обвинили судью в политическом преследовании шиитской общины. Под давлением «Хезболлы» кассационный суд отстранил Битара от ведения дела. Попытка шиитской организации избежать ответственности за трагедию привела к ожесточенным столкновениям возмущенных бейрутцев с боевиками группировки, которую поддержали армия и полиция.
Взрыв, разрушивший половину Бейрута, а также последующая пандемия окончательно разрушили экономику Ливана. У страны сейчас нет валюты для закупок даже самого необходимого – продовольствия, медикаментов и топлива. За два года цены на продукты питания выросли на 628%, а ливанский фунт был девальвирован на 90%.