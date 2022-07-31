Газета
Экономика

В порту Бейрута обрушились силосное зернохранилище

Ведомости

Часть силосного зернохранилища в порту Бейрута, поврежденного от взрыва селитры в августе 2020 года, обрушилась в результате пожара, сообщает AP. Пожар, вызванный ферментацией и возгоранием зерна на жаре, продолжался неделю.

Северная часть элеватора рухнула после того, как прозвучал звук, похожий на взрыв. О пострадавших пока не сообщается.

50-летние зернохранилища высотой примерно 48 метров устояли во время взрыва два года назад. Пожарные и солдаты ливанской армии не смогли потушить пожар, возникший в силосе неделю назад. Силос тлел в течение нескольких недель, распространяя неприятный запах. Министерство окружающей среды и здравоохранения страны выпустило инструкцию для жителей, проживающих вблизи порта, с рекомендациями оставаться в хорошо проветриваемых помещениях.

Ранее по теме: Кого выбрали в разрушенном Ливане

4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел страшный взрыв, унесший жизни 200 и лишивший жилья 300 000 человек. Трагедию расследовал судья Тарек Битар, выяснивший, что в порту хранились огромные запасы аммиачной селитры, которая является не только ценным удобрением, но и компонентом для взрывчатки. Кому она принадлежала, выяснить не удалось, но охранялась и куда-то вывозилась боевиками «Хезболлы». Судья пытался привлечь к ответственности деятелей из «Хезболлы», но представители движения обвинили судью в политическом преследовании шиитской общины. Под давлением «Хезболлы» кассационный суд отстранил Битара от ведения дела. Попытка шиитской организации избежать ответственности за трагедию привела к ожесточенным столкновениям возмущенных бейрутцев с боевиками группировки, которую поддержали армия и полиция.

Взрыв, разрушивший половину Бейрута, а также последующая пандемия окончательно разрушили экономику Ливана. У страны сейчас нет валюты для закупок даже самого необходимого – продовольствия, медикаментов и топлива. За два года цены на продукты питания выросли на 628%, а ливанский фунт был девальвирован на 90%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных