В порту Бейрута обрушились силосное зернохранилище

4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел страшный взрыв, унесший жизни 200 и лишивший жилья 300 000 человек. Трагедию расследовал судья Тарек Битар, выяснивший, что в порту хранились огромные запасы аммиачной селитры, которая является не только ценным удобрением, но и компонентом для взрывчатки. Кому она принадлежала, выяснить не удалось, но охранялась и куда-то вывозилась боевиками «Хезболлы». Судья пытался привлечь к ответственности деятелей из «Хезболлы», но представители движения обвинили судью в политическом преследовании шиитской общины. Под давлением «Хезболлы» кассационный суд отстранил Битара от ведения дела. Попытка шиитской организации избежать ответственности за трагедию привела к ожесточенным столкновениям возмущенных бейрутцев с боевиками группировки, которую поддержали армия и полиция.