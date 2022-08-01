«Газпром» сообщил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири» на 60,9%
Экспорт газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» за семь месяцев вырос на 60,9%, сообщила пресс-служба «Газпрома». За этот период исторический рекорд суточного объема поставок обновился три раза.
«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%. В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта», — рассказали в компании.
По данным «Газпрома», в январе-июле компания добыла 262,4 млрд куб. м — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на внутреннем рынке за семь месяцев снизился на 2%, или на 3 млрд куб. м. В пресс-службе отметили, что экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 34,7%, до 75,3 млрд куб. м в годовом выражении. В компании заявили, что поставляют по подтвержденным заявкам.
«Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за это же период сократилось на 31 млрд куб. м», — пояснили в «Газпроме».
По данным Gas Infrastructure Europe на 30 июля, запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнились на 42,8 млрд куб. м, однако для достижения уровня заполненности хранилищ начала сезона 2019/2020 компаниям нужно закачать еще 29,6 млрд куб. м. В «Газпроме» отметили, что в некоторых европейских странах, в том числе в Германии и Бельгии, в отдельные дни июля из хранилищ отбирали больше газа, чем туда закачивали.
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