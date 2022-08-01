«Газпром» сообщил о росте поставок газа в Китай по «Силе Сибири» на 60,9%

По данным «Газпрома», в январе-июле компания добыла 262,4 млрд куб. м — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на внутреннем рынке за семь месяцев снизился на 2%, или на 3 млрд куб. м. В пресс-службе отметили, что экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 34,7%, до 75,3 млрд куб. м в годовом выражении. В компании заявили, что поставляют по подтвержденным заявкам.