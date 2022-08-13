Reuters узнал о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу

В начале июня страны – члены ЕС после начала специальной военной операции на Украине согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. В начале августа Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в договорах купли-продажи, что в проданной партии не содержится нефть российского происхождения.