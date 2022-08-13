Reuters узнал о приостановке Венесуэлой поставок нефти в Европу
Венесуэла приостановила новые поставки сырой нефти в Европу после того, как госдепартамент США разрешил двум компаниям возобновить экспорт в рамках сделки «нефть в обмен на долг», сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Теперь венесуэльская нефтяная компания PDVSA просит итальянскую Eni и испанскую Repsol предоставить ей топливо в обмен на будущие поставки.
Вашингтон разрешил поставки до тех пор, пока доходы от грузов использовались для погашения накопленного PDVSA долга перед совместными предприятиями с Eni и Repsol, отмечает агентство.
«PDVSA хочет вернуться к нефтяным свопам, а это пока невозможно», — сказал источник, связанный с доставками грузов в Европу.
Поставки венесуэльской нефти, особенно на нефтеперерабатывающие заводы в Испании, как отмечает Reuters, позволили Европе сократить закупки российской нефти после начала боевых действий на Украине. Однако сделка не принесла PDVSA необходимых денежных средств или топлива: ее НПЗ испытывают трудности с производством бензина и дизельного топлива после многих лет недофинансирования и отсутствия ремонта.
Запасы разбавленной сырой нефти в порту Хосе выросли почти до 5 млн баррелей по состоянию на 8 августа, при этом информации о поставках грузов в Европу в графике отгрузок PDVSA нет.
По словам источников, PDVSA хочет получать топливо в обмен на свою нефть, а часть стоимости грузов использовать для погашения долгов в миллиарды долларов перед партнерами по совместному предприятию, в числе которых компании Chevron, Eni и Repsol.
Генеральный директор Repsol Джосу Джон Имаз в конце июля называл возвращение грузов из Венесуэлы «хорошей новостью» для его нефтеперерабатывающих заводов, поскольку качество этой нефти идеально соответствует ее системе нефтепереработки. В июне и июле объем экспорта PDSVA достиг 545 000 баррелей в сутки.
Пять нефтяных компаний прекратили обмен нефти на долговые обязательства в середине 2020 г. во время кампании «максимального давления» бывшего президента США Дональда Трампа, которая сократила экспорт нефти Венесуэлы, но не смогла вытеснить главу государства Николаса Мадуро, писал ранее Reuters. Возобновить поставки затем разрешил госдепартамент США. Источники поясняли, что Eni и Repsol могут зачесть сырую нефть в счет невыплаченных долгов и просроченных дивидендов Венесуэлы при условии поставок нефти в Европу без перепродажи «где-либо еще».
Нефтяное эмбарго и другие санкции США ввели против Венесуэлы в марте 2019 г., после того как не признали переизбрания Мадуро. Венесуэла лишена возможности продавать легально на традиционный для нее американский рынок нефть, общий экспорт которой в 2019 г. давал бюджету страны 96% доходов.
В начале июня страны – члены ЕС после начала специальной военной операции на Украине согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло и эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов морем. Запрет на поставки сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., на поставки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 г. В начале августа Евросоюз рекомендовал импортерам нефти указывать в договорах купли-продажи, что в проданной партии не содержится нефть российского происхождения.