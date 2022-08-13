Белоусов обозначил сроки максимального падения инвестиций в России
Пик инвестиционного спада в России придется на первое полугодие 2023 г., а пик в части потребления пройден или проходит сейчас, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Белоусов сослался на последние расчеты Минэкономразвития, которые показывают, что в части потребления пик спада Россия прошла или проходит в настоящее время.
«Вот это падение реальных доходов, розничного товарооборота, который случился из-за скачка инфляции в середине года, где-то второй-третий квартал — это пик», — сказал вице-премьер, выступая на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта (цитата по «Интерфаксу»).
«Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно минус 8-9%, но, тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, есть целый ряд признаков, что это уже начинается, — сказал Белоусов. По его мнению, максимальное падение инвестиций в стране придется на первое полугодие 2023 г.
«Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью, и с ограничениями по производству», — сказал Белоусов.
В конце июня вице-премьер заявил, что падение внутреннего валового продукта (ВВП) России в 2022 г. может оказаться меньше прогноза Минэкономразвития и составить 3-5% вместо 7,8%. По мнению Белоусова, в следующем году динамика ВВП будет около нуля, статистически возможен небольшой минус из-за высокой базы в первом квартале 2022 г.: инвестиции выросли на 12,8%, а ВВП — на 3,5%.