Белоусов обозначил сроки максимального падения инвестиций в России

«Мы можем задержаться на плато, можем не задержаться — где-то примерно минус 8-9%, но, тем не менее, скорее всего, где-то уже в этом году у нас начнется рост потребления, есть целый ряд признаков, что это уже начинается, — сказал Белоусов. По его мнению, максимальное падение инвестиций в стране придется на первое полугодие 2023 г.