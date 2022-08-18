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Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

Ведомости

Президент России Владимир Путин раскритиковал генерального директора «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексея Рахманова за заключенные убыточные контракты, передает агентство «РИА Новости». 

«Нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам родины», — сказал Путин во время совещания по вопросам развития судостроительной промышленности в ответ на замечание вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что компании неоднократно сталкивались с проблемой, «когда заключали контракты с твердой ценой при отсутствии проекта». В результате стоимость строительства повышалась и компании были вынуждены брать на себя убытки, чтобы покрыть расходы и сдать судно. 

В ответ на это Рахманов сообщил, что это связано с желанием быть клиентоориентированными и отсутствием полной спецификации и понимания, из чего судно будет состоять. «Мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиенториентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами», — отметил глава корпорации.

Мантуров поручил ОСК не заключать контракты на судостроительство, если экспертиза еще не предоставила независимое технико-экономическое заключение. Также он уведомил о проведении финансового аудита в сегменте гражданского судостроения до конца осени. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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