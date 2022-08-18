Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты

В ответ на это Рахманов сообщил, что это связано с желанием быть клиентоориентированными и отсутствием полной спецификации и понимания, из чего судно будет состоять. «Мы на этапе формирования строительства этого заказа, не имея проекта, не можем мотивировано заявить, какая будет цена, а поскольку мы стараемся быть клиенториентированными, то в этом смысле слишком сильно пошли в сторону заказчиков для того, чтобы строить, сдавать суда, а после этого разбираться с деньгами», — отметил глава корпорации.