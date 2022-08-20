Российские профсоюзы предложили страховать граждан от безработицы за счет НДФЛ

30 июня президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов заявил, что безработица в России вырастет до 7,8% к концу 2022 г. Однако он уточнил, что, согласно одному из сценариев, восстановление занятости может начаться в 2023 г. Рост числа безработных Миронов связал с уходом множества компаний, персонал которых начнет попадать на рынок.