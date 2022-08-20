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Экономика

Российские профсоюзы предложили страховать граждан от безработицы за счет НДФЛ

Ведомости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила внести изменения в принцип выплат пособий по безработице, для чего необходимо создать новый вид обязательного страхования от потери заработка, сообщает РБК.

Авторы инициативы предлагают финансировать выплаты за счет НДФЛ. Письмо с предложением направил заместителю министра труда и социальной защиты Елене Мухтияровой зампредседатель ФНПР Сергей Некрасов.

Предполагается, что новый вид страхования должен быть обязательным и действовать для всех типов занятости. Согласно предложению профсоюзов, он распространится на полную или частичную потерю доходов вследствие таких причин, как возникновение задолженности работодателя по заработной плате, потеря работы, перевод на режим неполного рабочего дня или нахождение в простое.

Согласно предложению ФНПР, новая модель не будет предполагать увеличения фискальной нагрузки на бизнес и граждан и должна финансироваться за счет перераспределения существующих налоговых платежей.

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«Финансирование расходов на страхование может осуществляться, например, за счет средств, уплачиваемых работниками в виде 1–1,5 п. п. налога на доходы физических лиц (НДФЛ)», – говорится в письме.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ заявило, что к осени этого года уровень безработицы в стране значительно вырастет из-за сезонных и поведенческих факторов. По состоянию на август 2022 г. безработица сохраняется на исторически низком уровне в 3,9%.

30 июня президент по операционному управлению кадровой компании ANCOR Алексей Миронов заявил, что безработица в России вырастет до 7,8% к концу 2022 г. Однако он уточнил, что, согласно одному из сценариев, восстановление занятости может начаться в 2023 г. Рост числа безработных Миронов связал с уходом множества компаний, персонал которых начнет попадать на рынок.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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