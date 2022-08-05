В Минэкономразвития спрогнозировали рост безработицы осенью
В Министерстве экономического развития России заявили, что ожидают рост безработицы осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра Максима Решетникова. Несмотря на это, ситуация на рынке труда контролируемая, заявил он.
«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений», — отмечает Решетников.
Министр добавил, что сейчас российские предприятия максимально стараются поддержать собственных сотрудников. Государство также выделило большой объем средств, призванных поддержать отрасли, и модифицировало множество механизмов с целью удержания рабочих мест.
2 августа Решетников заявил, что безработица в России держится на рекордно низких значениях (3,9%) уже второй месяц, однако ряд признаков вызывают беспокойство в правительстве. Министр не уточнил, о каких признаках идет речь, однако заявил, что успокаиваться ни в коем случае нельзя.
Количество зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Также число россиян, которые работают неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 и достигло 130 200 человек. Число сотрудников в режиме простоя выросло на 1200 до 131 900.
Согласно докладу экспертов НИУ ВШЭ «Композитные индикаторы занятости в базовых отраслях экономики России: ожидаемый фокус перемен на рынке труда в III квартале 2022 г.», менеджеры российских компаний продолжат нанимать сотрудников в ближайшие 3–4 месяца, хотя и не так активно, как в 2021 г. Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) в 2022 г. показал почти те же значения, что и в 2021 г. с разницей в 0,5 п. п.
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