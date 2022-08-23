Росрыболовство предупредило о возможном отсутствии улова сайры в России в этом году
Российские рыболовные суда в Тихом океане еще не приступали к промыслу сайры, ее заход в российскую экономическую зону маловероятен, сообщило Росрыболовство в своем Telegram-канале.
«К промыслу сайры российские суда не приступали и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону», – говорится в сообщении.
В открытых водах промысел сайры осуществляют суда КНР, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн, добавили в ведомстве. Также не зафиксированы пока и подходы тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район.
По данным Росрыболовства, на данный момент общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн (+0,5% по сравнению с 2021 г.), большую его часть составила сардина иваси (62 200 тонн).
В ведомстве отметили, что в дальневосточных территориальных управлениях сейчас проводится работа по расширению промысла, поскольку «объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше и нынешних темпов вылова недостаточно».
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