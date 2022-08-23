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Экономика

Росрыболовство предупредило о возможном отсутствии улова сайры в России в этом году

Ведомости

Российские рыболовные суда в Тихом океане еще не приступали к промыслу сайры, ее заход в российскую экономическую зону маловероятен, сообщило Росрыболовство в своем Telegram-канале.

«К промыслу сайры российские суда не приступали и, как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону», – говорится в сообщении.

В открытых водах промысел сайры осуществляют суда КНР, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн, добавили в ведомстве. Также не зафиксированы пока и подходы тихоокеанского кальмара в Южно-Курильский район.

По данным Росрыболовства, на данный момент общий вылов сардины иваси и скумбрии составил 87,7 тыс. тонн (+0,5% по сравнению с 2021 г.), большую его часть составила сардина иваси (62 200 тонн).

В ведомстве отметили, что в дальневосточных территориальных управлениях сейчас проводится работа по расширению промысла, поскольку «объема рыбы, рекомендованного наукой для освоения, значительно больше и нынешних темпов вылова недостаточно». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных