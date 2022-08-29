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Экономика

Во Франции заявили о готовности поставлять газ Германии

Ведомости

Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИДе страны Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2.

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — отметила Бун (цитата по ТАСС). По ее словам, это является примером «европейской солидарности».

Одновременно госсекретарь отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа столкнется с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе из-за санкций против России. Он отметил рост цен на газ, но заявил, что ЕС должен быть готов «заплатить цену за свободу». По его словам, экономические трудности, которые переживает Европа в настоящее время, — это «самый большой кризис, который когда-либо здесь был».

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.

В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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