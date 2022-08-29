Во Франции заявили о готовности поставлять газ Германии

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа столкнется с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе из-за санкций против России. Он отметил рост цен на газ, но заявил, что ЕС должен быть готов «заплатить цену за свободу». По его словам, экономические трудности, которые переживает Европа в настоящее время, — это «самый большой кризис, который когда-либо здесь был».