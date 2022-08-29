Во Франции заявили о готовности поставлять газ Германии
Франция готова обеспечить поставки газа в Германию, заявила госсекретарь по делам Европы при МИДе страны Лоуренс Бун в эфире телеканала France 2.
«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — отметила Бун (цитата по ТАСС). По ее словам, это является примером «европейской солидарности».
Одновременно госсекретарь отметила, что страны ЕС намерены координировать действия по сокращению и оптимизации энергопотребления.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа столкнется с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе из-за санкций против России. Он отметил рост цен на газ, но заявил, что ЕС должен быть готов «заплатить цену за свободу». По его словам, экономические трудности, которые переживает Европа в настоящее время, — это «самый большой кризис, который когда-либо здесь был».
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану, Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
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