Боррель назвал рост цен на газ в Европе «ценой свободы»

«Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. Россия в беде. И, конечно, мы сталкиваемся с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — сказал дипломат.