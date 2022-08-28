Боррель назвал рост цен на газ в Европе «ценой свободы»
Европа столкнется с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе из-за санкций против России, заявил в интервью газете Kronen Zeitung глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил рост цен на газ, но заявил, что ЕС должен быть готов «заплатить цену за свободу».
«Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. Россия в беде. И, конечно, мы сталкиваемся с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — сказал дипломат.
Он назвал экономические трудности ЕС на данный момент «самым большим кризисом, который когда-либо был в Европе».
«Это самый большой кризис, который когда-либо был в Европе. Сначала долговой кризис, потом пандемия, теперь энергетика», — сказал Боррель. Он считает, что единственным решением для европейских стран в этой ситуации является единство.
В пятницу биржевые цены на газ в Европе превысили $3500 за тысячу куб. м впервые с 8 марта, рост составил более 5%, свидетельствуют данные биржи ICE. Ранее рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта: тогда стоимость апрельского фьючерса в моменте находилась на уровне $3898 после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена через три дня, 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены. В самой компании прогнозировали, что цены на газ в Европе поднимутся выше $4000 за тысячу куб. м этой зимой.