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BI: аналитики с Уолл-стрит недооценили устойчивость экономики России к санкциям

Ведомости

Российская экономика показала большую устойчивость к санкциям, чем ранее предполагали западные аналитики, сообщило издание Business Insider.

В марте банк JPMorgan заявлял, что во II квартале 2022 г. ВВП России сократится на 35% по сравнению с I кварталом, Goldman Sachs предсказывал, что это будет самое серьезное сокращение со времен распада Советского Союза. При этом ВВП России сократился во II квартале на 4% в годом исчислении, что ниже потерь, зафиксированных во II квартале 2020 г. – тогда из-за пандемии спад составил 7,4%.

JPMorgan отметил, что российская экономика выстояла под санкциями, и сейчас профиль ВВП свидетельствует о рецессии, вероятно, затяжной, но не резкой. Как отмечал Международный валютный фонд (МВФ) в июле, экспорт российских товаров, в том числе нефти, поддержал экономику. «Внутренний спрос демонстрирует некоторую устойчивость благодаря сдерживанию влияния санкций на внутренний финансовый сектор и меньшему, чем ожидалось, ослаблению рынка труда», – говорилось в заявлении МВФ.

Аналитики с Уолл-стрит предполагали, что на российскую экономику существенное влияние окажет эмбарго на энергоресурсы, которые приносят стране 45% доходов федерального бюджета. Под запрет Евросоюза в мае попало 75% закупок российской нефти, и, как предполагали страны Запада, Россия не сможет быстро найти новых партнеров в связи с отключением банковской системы SWIFT. Но, по данным Bloomberg за июль, Россия по-прежнему экспортирует 7,4 млн баррелей нефти в день. Большую роль сыграли закупки нефти Индией: по сравнению с февралем 2022 г., сейчас страна закупает на 900% больше энергоресурсов из России – около 1 млн баррелей в день. По данным Bloomberg, Европа смогла сократить потребление всего на 30% – с 4 млн баррелей в день в феврале до 2,8 млн баррелей.

Композитный индекс менеджеров по закупкам России упал с 50,8 в феврале до 37,7 в марте. но уже в апреле индекс начал расти, достигнув отметки 52,2. «Это последнее означает, что экономическое здоровье России процветает, что далеко от предсказаний гибели, сделанных на Уолл-стрит», – отмечается в материале издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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