BI: аналитики с Уолл-стрит недооценили устойчивость экономики России к санкциям
Российская экономика показала большую устойчивость к санкциям, чем ранее предполагали западные аналитики, сообщило издание Business Insider.
В марте банк JPMorgan заявлял, что во II квартале 2022 г. ВВП России сократится на 35% по сравнению с I кварталом, Goldman Sachs предсказывал, что это будет самое серьезное сокращение со времен распада Советского Союза. При этом ВВП России сократился во II квартале на 4% в годом исчислении, что ниже потерь, зафиксированных во II квартале 2020 г. – тогда из-за пандемии спад составил 7,4%.
JPMorgan отметил, что российская экономика выстояла под санкциями, и сейчас профиль ВВП свидетельствует о рецессии, вероятно, затяжной, но не резкой. Как отмечал Международный валютный фонд (МВФ) в июле, экспорт российских товаров, в том числе нефти, поддержал экономику. «Внутренний спрос демонстрирует некоторую устойчивость благодаря сдерживанию влияния санкций на внутренний финансовый сектор и меньшему, чем ожидалось, ослаблению рынка труда», – говорилось в заявлении МВФ.
Аналитики с Уолл-стрит предполагали, что на российскую экономику существенное влияние окажет эмбарго на энергоресурсы, которые приносят стране 45% доходов федерального бюджета. Под запрет Евросоюза в мае попало 75% закупок российской нефти, и, как предполагали страны Запада, Россия не сможет быстро найти новых партнеров в связи с отключением банковской системы SWIFT. Но, по данным Bloomberg за июль, Россия по-прежнему экспортирует 7,4 млн баррелей нефти в день. Большую роль сыграли закупки нефти Индией: по сравнению с февралем 2022 г., сейчас страна закупает на 900% больше энергоресурсов из России – около 1 млн баррелей в день. По данным Bloomberg, Европа смогла сократить потребление всего на 30% – с 4 млн баррелей в день в феврале до 2,8 млн баррелей.
Композитный индекс менеджеров по закупкам России упал с 50,8 в феврале до 37,7 в марте. но уже в апреле индекс начал расти, достигнув отметки 52,2. «Это последнее означает, что экономическое здоровье России процветает, что далеко от предсказаний гибели, сделанных на Уолл-стрит», – отмечается в материале издания.