BI: аналитики с Уолл-стрит недооценили устойчивость экономики России к санкциям

Аналитики с Уолл-стрит предполагали, что на российскую экономику существенное влияние окажет эмбарго на энергоресурсы, которые приносят стране 45% доходов федерального бюджета. Под запрет Евросоюза в мае попало 75% закупок российской нефти, и, как предполагали страны Запада, Россия не сможет быстро найти новых партнеров в связи с отключением банковской системы SWIFT. Но, по данным Bloomberg за июль, Россия по-прежнему экспортирует 7,4 млн баррелей нефти в день. Большую роль сыграли закупки нефти Индией: по сравнению с февралем 2022 г., сейчас страна закупает на 900% больше энергоресурсов из России – около 1 млн баррелей в день. По данным Bloomberg, Европа смогла сократить потребление всего на 30% – с 4 млн баррелей в день в феврале до 2,8 млн баррелей.