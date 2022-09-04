В России снизился спрос на IT-специалистов

«Поскольку их квалификация, как правило, довольно высокая, их весной и в начале лета с удовольствием брали на работу российские компании — в большем количестве, чем обычно – под расширение своего бизнеса, которое стало возможным из-за ухода иностранных конкурентов. В результате к середине лета оказались заполнены не только текущие вакансии компаний, но и перспективные, и спрос на разработчиков резко упал», — рассказал Макаров. Кроме того, наблюдается тенденция к возвращению уехавших из страны специалистов из стран СНГ и Европы, добавил он.