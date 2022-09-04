В России снизился спрос на IT-специалистов
При этом, по данным сервиса по поиску работы, количество резюме IT-специалистов выросло с января по август на 55%, с 211 100 до 327 000. В прошлом году этот показатель составил только 12%.
Рост числа резюме связан с притоком на рынок кандидатов, которые окончили онлайн-курсы, а также с желанием специалистов найти или иметь на всякий случай вариант компании, более устойчивой к санкционным рискам, отметила главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина.
По информации президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, многие российские сотрудники зарубежных компаний, которые прекратили деятельность в России, в итоге не уехали за границу.
«Поскольку их квалификация, как правило, довольно высокая, их весной и в начале лета с удовольствием брали на работу российские компании — в большем количестве, чем обычно – под расширение своего бизнеса, которое стало возможным из-за ухода иностранных конкурентов. В результате к середине лета оказались заполнены не только текущие вакансии компаний, но и перспективные, и спрос на разработчиков резко упал», — рассказал Макаров. Кроме того, наблюдается тенденция к возвращению уехавших из страны специалистов из стран СНГ и Европы, добавил он.
В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, — это «оперативные ответы на возникающие вызовы». По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек.