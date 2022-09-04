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Экономика

В России снизился спрос на IT-специалистов

Ведомости

Количество вакансий в IT-отрасли снизилось с начала года на 25% до 85 200, максимальное количество вакансий было зафиксировано в феврале — 126 900, сообщает РБК со ссылкой на статистику HeadHunter.

При этом, по данным сервиса по поиску работы, количество резюме IT-специалистов выросло с января по август на 55%, с 211 100 до 327 000. В прошлом году этот показатель составил только 12%.

Рост числа резюме связан с притоком на рынок кандидатов, которые окончили онлайн-курсы, а также с желанием специалистов найти или иметь на всякий случай вариант компании, более устойчивой к санкционным рискам, отметила главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HeadHunter Наталья Данина.

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По информации президента ассоциации «Руссофт» Валентина Макарова, многие российские сотрудники зарубежных компаний, которые прекратили деятельность в России, в итоге не уехали за границу. 

«Поскольку их квалификация, как правило, довольно высокая, их весной и в начале лета с удовольствием брали на работу российские компании — в большем количестве, чем обычно – под расширение своего бизнеса, которое стало возможным из-за ухода иностранных конкурентов. В результате к середине лета оказались заполнены не только текущие вакансии компаний, но и перспективные, и спрос на разработчиков резко упал», — рассказал Макаров. Кроме того, наблюдается тенденция к возвращению уехавших из страны специалистов из стран СНГ и Европы, добавил он. 

В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов, уехавших из страны после начала спецоперации на Украине. По его словам, меры, принятые правительством в связи со сложившейся ситуацией, — это «оперативные ответы на возникающие вызовы». По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в марте Россию покинули 50 000–70 000 IT-специалистов, а в апреле уехали еще 70 000–100 000 человек. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных