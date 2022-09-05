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Экономика

Путин назвал сокращение поставок газа не лучшим вариантом решения проблем с экологией

Ведомости

«Обрезать» поставки российского газа — не лучший вариант решения глобальных экологических проблем, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

Глава государства отметил, что все государства выступают за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия.

«А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС).

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.

В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращения возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных