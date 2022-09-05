Путин назвал сокращение поставок газа не лучшим вариантом решения проблем с экологией
«Обрезать» поставки российского газа — не лучший вариант решения глобальных экологических проблем, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.
Глава государства отметил, что все государства выступают за то, чтобы в атмосферу было меньше выбросов, но нужно делать все своевременно, готовить промышленные предприятия.
«А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС).
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции, которые в том числе затронули поставки энергоресурсов. Так, в начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России. Также европейские страны ищут способы отказаться от российского газа.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращения возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение экономить энергоносители и снизить их потребление на 7-15%. Согласно плану Германия, к примеру, призвала домохозяйства и компании сократить расход газа на 20%.
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