Годовая инфляция в США замедлилась до 8,3%

При этом цены на продукты питания выросли на 11,4% в годовом выражении, а на электричество – на 15,8%. Эти два показателя достигли своих максимальных значений с 1979 г. и 1981 г. соответственно. Стоимость жилья выросла на 0,7% за месяц и на 6,2% – по сравнению с 2021 г., что стало максимальным значением с начала 1990-х гг.