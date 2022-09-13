Годовая инфляция в США замедлилась до 8,3%
Потребительские цены в США по итогам августа выросли на 8,3% в годовом выражении после 8,5% в июле, пишет Bloomberg со ссылкой на данные минтруда страны.
По сравнению с июлем индекс потребительских цен вырос на 0,1%. Небольшое замедление в августе обусловлено в первую очередь максимальным за два года снижением (-10,6%) цен на бензин.
При этом цены на продукты питания выросли на 11,4% в годовом выражении, а на электричество – на 15,8%. Эти два показателя достигли своих максимальных значений с 1979 г. и 1981 г. соответственно. Стоимость жилья выросла на 0,7% за месяц и на 6,2% – по сравнению с 2021 г., что стало максимальным значением с начала 1990-х гг.
Обнародованные минтруда данные оказались выше прогнозируемых и с большой вероятностью приведут к очередному резкому повышению базовой процентной ставки, считает Bloomberg. Повышенная инфляция уже привела к снижению рейтинга президента страны Джо Байдена и снижает шансы демократов на победу в ноябрьских промежуточных выборах в конгресс, отмечает агентство.
В конце августа минторг США улучшил оценку падения ВВП до 0,6% во II квартале. Снижение ВВП ведомство объяснило сокращением частных инвестиций в товарно-материальные запасы и основной капитал, а также расходов федерального и местных правительств. Эти данные, писал тогда Bloomberg, свидетельствуют о резком замедлении экономического роста США в первой половине года.
27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. Это повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. В последний раз ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г.
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