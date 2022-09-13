Товарооборот России и Индии увеличился на 120% за полгода
Товарооборот России и Индии за первые шесть месяцев текущего года составил $11,5 млрд, следует из материалов Кремля ко встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«В первом полугодии 2022 г. товарооборот вышел на внушительную отметку в $11,5 млрд, прибавив почти 120% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — следует из материалов.
Отмечается, что расширяется и экспорт российских углеводородов в Индию. «Планируется обсудить вопросы насыщения индийского рынка российскими удобрениями и взаимных поставок продовольствия», — добавили в Кремле.
Путин на полях саммита ШОС также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств. Заседание совета глав государств ШОС впервые за три года в очном формате пройдет в Самарканде 15-16 сентября.
В саммите в Самарканде примут участие лидеры 15 государств. Из них восемь лидеров представляют страны ШОС: Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, будут участвовать лидеры государств - наблюдателей ШОС – Белоруссии, Ирана и Монголии. Также будут гости саммита – лидеры Азербайджана, Армении, Туркменистана, Турции.
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