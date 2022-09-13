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Экономика

Товарооборот России и Индии увеличился на 120% за полгода

Ведомости

Товарооборот России и Индии за первые шесть месяцев текущего года составил $11,5 млрд, следует из материалов Кремля ко встрече президента РФ Владимира Путина с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

«В первом полугодии 2022 г. товарооборот вышел на внушительную отметку в $11,5 млрд, прибавив почти 120% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — следует из материалов.

Отмечается, что расширяется и экспорт российских углеводородов в Индию. «Планируется обсудить вопросы насыщения индийского рынка российскими удобрениями и взаимных поставок продовольствия», — добавили в Кремле. 

Путин на полях саммита ШОС также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств. Заседание совета глав государств ШОС впервые за три года в очном формате пройдет в Самарканде 15-16 сентября.

В саммите в Самарканде примут участие лидеры 15 государств. Из них восемь лидеров представляют страны ШОС: Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, будут участвовать лидеры государств - наблюдателей ШОС – Белоруссии, Ирана и Монголии. Также будут гости саммита – лидеры Азербайджана, Армении, Туркменистана, Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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