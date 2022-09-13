Товарооборот России и Индии увеличился на 120% за полгода

В саммите в Самарканде примут участие лидеры 15 государств. Из них восемь лидеров представляют страны ШОС: Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, будут участвовать лидеры государств - наблюдателей ШОС – Белоруссии, Ирана и Монголии. Также будут гости саммита – лидеры Азербайджана, Армении, Туркменистана, Турции.