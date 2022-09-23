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Экономика

В Минсельхозе предложили продлить беспошлинный импорт говядины на 2023 год

Ведомости

Беспошлинный импорт говядины в рамках квоты в 200 000 тонн в Россию могут продлить на 2023 г., об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточняется, что с такой инициативой выступил Минсельхоз, предложение было адресовано Минэкономики, в ведомстве подтвердили получение документа. В Минсельхозе отметили, что конкретные сроки и объемы квоты все еще не определены.

В начале этого года было принято решение ввести квоты на импорт замороженной говядины, а также до 100 000 тонн свинины сроком на один год, чтобы сдержать рост цен на мясо и мясную продукцию.

Предложение продлить действие беспошлинного импорта связано с тем, что по итогам первого полугодия в России производство говядины не нарастили, утверждает гендиректор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская. По ее словам, отмена квоты приведет к дефициту и дальнейшему росту цен на продукцию. По данным Росстата, с начала года объемы производства снизились на 3,3% в годовом выражении, до 866 000 тонн в убойной массе.

При этом глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин допустил возможность увеличения объемов производства говядины. По его словам, в ближайшее время начнется сезон убоя скота, на который приходится до 40% годового объема выпуска продукции.

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В «Мираторге» выступили против этих льгот, поскольку с учетом крепкого рубля и высокой себестоимости производства говядины внутри страны продление беспошлинного импорта усугубит и так непростую ситуацию для локальных производителей. Такое же мнение выразил и гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. По его словам, отмена пошлины на ввоз продукции уже оказала негативное влияние на местных производителей, которые были вынуждены снизить закупочные цены. В «Мираторге» предложили перейти к плоской пошлине на уровне 27,5%.

Несмотря на опасения отечественных игроков, беспошлинный импорт не привел к увеличению объема ввозимого мяса, отметил собеседник издания. Из-за логистических проблем и резкого скачка курса доллара объемы поставок резко снизились в сравнении с началом года, когда импортные показатели превышали средние значения в 2021 г. В частности, в июне в Россию было импортировано на 73% меньше говядины год к году, сообщил Юшин. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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