В Минсельхозе предложили продлить беспошлинный импорт говядины на 2023 год

Беспошлинный импорт говядины в рамках квоты в 200 000 тонн в Россию могут продлить на 2023 г., об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Уточняется, что с такой инициативой выступил Минсельхоз, предложение было адресовано Минэкономики, в ведомстве подтвердили получение документа. В Минсельхозе отметили, что конкретные сроки и объемы квоты все еще не определены.