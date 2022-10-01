Алиев заявил о намерении удвоить экспорт газа в Европу
Азербайджан начал консультации по поводу расширения поставок газа в Европу в два раза через Южный газовый коридор (ЮГК), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступлении на церемонии открытия греко-болгарского газового интерконнектора (IGB) в Софии.
Республика уже подписала с Европейской комиссией (ЕК) меморандум в области энергетики, передает Trend. Согласно документу, к 2027 г. экспорт газа должен вырасти в два раза. По словам Алиева, Южный газовый коридор «изменил энергетическую карту Европы».
«Южный газовый коридор транспортирует газ потребителям по новому маршруту, в том числе из нового источника. До сих пор единственным источником было газовое месторождение «Шахдениз», расположенное в азербайджанском секторе Каспийского моря», — сказал президент Азербайджана.
В прошлом году Баку экспортировал около 19 млрд куб. м газа, 8,2 из которых получили европейские страны. Поставки выросли на 40%, отметил Алиев. В 2022 г. в ЕС направят уже 11,5 млрд кубометров азербайджанского газа.
2 июня врио президента азербайджанской госкомпании SOCAR Ровшан Наджаф сообщал, что у страны есть потенциальные возможности для наращивания экспорта газа в ЕС по Южному ЮГК. Он включает газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и TAP. Наджаф признавал, что для этого потребуется увеличение пропускной способности ЮГК. Поставки в Турцию идут через Грузию по TANAP проектной мощностью 16 млрд куб. м в год, в ЕС — по TAP мощностью 10 млрд куб. м.
Алиев сообщил о начале консультаций по поводу расширения TANAP до 32 млрд кубометров газа и TAP — до 20 млрд кубометров. В настоящее время Азербайджан поставляет газ в Турцию, Грузию и страны Европы. В начале сентября Алиев говорил, что республика не намерена конкурировать с Россией на мировом рынке газа.