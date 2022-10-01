Алиев заявил о намерении удвоить экспорт газа в Европу

2 июня врио президента азербайджанской госкомпании SOCAR Ровшан Наджаф сообщал, что у страны есть потенциальные возможности для наращивания экспорта газа в ЕС по Южному ЮГК. Он включает газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и TAP. Наджаф признавал, что для этого потребуется увеличение пропускной способности ЮГК. Поставки в Турцию идут через Грузию по TANAP проектной мощностью 16 млрд куб. м в год, в ЕС — по TAP мощностью 10 млрд куб. м.