Алиев заявил об отсутствии у Баку планов по конкуренции с Россией на рынке газа

«Хочу отметить один момент: мы ни в прошлом, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. Мы уже заняли свою нишу. Мы заключили договоры на поставки газа трем странам Европы, то есть Италии, Греции и Болгарии. В других странах Европы тоже есть потребность [в газе из Азербайджана], и мы сейчас оцениваем ее», — сказал Алиев.