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Алиев заявил об отсутствии у Баку планов по конкуренции с Россией на рынке газа

Ведомости

Азербайджан не намерен конкурировать с Россией на мировом рынке газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore. Он отметил, что Азербайджан поддержит проект Транскаспийского газопровода, если Туркмения примет решение о его строительстве.

«Хочу отметить один момент: мы ни в прошлом, ни сейчас не ставили целью конкурировать с российским газом на рынке Европы. Мы уже заняли свою нишу. Мы заключили договоры на поставки газа трем странам Европы, то есть Италии, Греции и Болгарии. В других странах Европы тоже есть потребность [в газе из Азербайджана], и мы сейчас оцениваем ее», — сказал Алиев.

В настоящее время Азербайджан поставляет газ в Турцию, Грузию и страны Европы. Экспортные поставки в Турцию осуществляются через Грузию по Трансанатолийскому газопроводу (Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, TANAP) проектной мощностью 16 млрд куб. м в год, в ЕС — по запущенному в начале 2021 г. Трансадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP) мощностью 10 млрд куб. м.

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2 июня врио президента азербайджанской госкомпании SOCAR Ровшан Наджаф сообщал, что у страны есть потенциальные возможности для наращивания экспорта газа в ЕС по Южному газовому коридору (ЮГК). Он включает газопровод Баку — Тбилиси — Эрзурум, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и TAP. Наджаф признавал, что для этого потребуется увеличение пропускной способности ЮГК. Поставки в Турцию идут через Грузию по TANAP проектной мощностью 16 млрд куб. м в год, в ЕС — по TAP мощностью 10 млрд куб. м.

Европа форсировала процесс диверсификации поставщиков газа после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, которая началась 24 февраля. Еврокомиссия (ЕК) разработала план, предусматривающий полный отказ от потребления российского топлива до 2030 г., получивший название REPowerEU. Согласно ему, страны ЕС должны с 10 августа 2022 г. полностью отказаться от импорта угля из РФ, от нефти — с 2023 г., а также в три раза сократить закупку российского газа до текущего конца года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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