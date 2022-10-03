МЭА спрогнозировало снижение потребления газа в мире на 0,8% по итогам года
Потребление газа в мире снизится на 0,8% в 2022 г., сообщается в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Выросшие цены на газ в Европе и спотовые цены на СПГ в Азии снизили спрос и стимулировали переход на другие виды топлива, отмечает агентство. Падение потребления газа в Европе за первые восемь месяцев этого года составило 10% по сравнению с прошлым годом, преимущественно из-за сокращения спроса на газ на 15% в промышленности, обусловленного снижением производства.
«Перспективы газовых рынков остаются туманными, не в последнюю очередь из-за безрассудного и непредсказуемого поведения России, подорвавшего ее репутацию надежного поставщика. Но все признаки указывают на то, что рынки останутся очень напряженными и в 2023 г.», – заявил директор МЭА по энергетическим рынкам Кейсуке Садамори.
Спрос на газ в Индии и Южной Корее за аналогичный период сократился, а в Китае и Японии – практически не изменился. При этом в КНР по итогом года спрос на газ вырастет менее чем на 2%, что является самым низким годовым темпом роста с начала 1990-х гг., обращают внимание аналитики МЭА.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 14 сентября заявляла, что даже с учетом нынешнего снижения зависимости от российского газа с 40% в январе 2022 г. до 9% в сентябре запасов в ПХГ не хватит, чтобы окончательно отказаться от газа из РФ.
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