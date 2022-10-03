Цена на нефть Urals снизилась почти на 8,7% в сентябре

Ранее Минфин спрогнозировал доходы бюджета в зависимости от конъюнктуры на нефтегазовом рынке. При наиболее негативном варианте развития событий – падении цены до $30 и добычи до 7 млн барр./сутки – Минфин ожидает снижения нефтегазовых доходов до 2,9 трлн руб. В бюджетном прогнозе на 2025 г. ведомство предполагает, что эти поступления составят 8,5 трлн руб. При наиболее позитивном – росте стоимости Urals до $100 и объема добычи до 11 млн барр./cутки – нефтегазовые поступления составят 12,9 трлн руб.