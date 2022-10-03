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Экономика

Цена на нефть Urals снизилась почти на 8,7% в сентябре

Ведомости

Средняя стоимость нефти марки Urals в сентябре снизилась до $68,25 за барр. после $74,43 за барр. в августе, падение за месяц составило 8,67%, сообщил Минфин России.

В годовом выражении стоимость Urals в сентябре снизилась на 5,81%. При этом за первые девять месяцев 2022 г. средняя цена Urals составила $80,58 за барр. после $65,96 за барр. за аналогичный период прошлого года.

Ранее Минфин спрогнозировал доходы бюджета в зависимости от конъюнктуры на нефтегазовом рынке. При наиболее негативном варианте развития событий – падении цены до $30 и добычи до 7 млн барр./сутки – Минфин ожидает снижения нефтегазовых доходов до 2,9 трлн руб. В бюджетном прогнозе на 2025 г. ведомство предполагает, что эти поступления составят 8,5 трлн руб. При наиболее позитивном – росте стоимости Urals до $100 и объема добычи до 11 млн барр./cутки – нефтегазовые поступления составят 12,9 трлн руб.

Минимально приемлемая цена, считает Минфин, $50 за 1 барр. Urals. Но такое значение в целом допустимо для бюджета лишь при условии максимальной добычи в 11 млн барр./сутки. При таком сочетании доходы составят 7,5 трлн руб.

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Ранее по теме: Минфин определил минимально допустимые для бюджета цену нефти и объем добычи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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